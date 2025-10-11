Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εύκολα Γαλλία και Γερμανία, τεράστια νίκη η Ουκρανία
Οι «τρικολόρ» απέχουν μια νίκη απ’ το Παγκόσμιο Κύπελλο, πολύ κοντά και η Ελβετία – Η Ουκρανία νίκησε 5-3 στην Ισλανδία – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Το 3Χ3 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ευρωπαϊκή ζώνη, έκαναν Γαλλία (3-0 το Αζερμπαϊτζάν) και Ελβετία (2-0 τη Σουηδία). Οι δύο ομάδες απέχουν πλέον μία νίκη απ’ το να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Μουντιάλ.
Το ματς της βραδιάς, όμως, έγινε στο Ρέικιαβικ. Εκεί η Ουκρανία επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-3 της Ισλανδίας, η οποία είχε βασικό τον Ίνγκασον. Έτσι η ομάδα του Ρεμπρόφ ανέβηκε στη 2η θέση και στη ζώνη των playoffs.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0
(18' αυτ. Χροσόφσκι, 81' Χουμ)
Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0
(12' Ράουμ, 21' πέν., 50' Κίμιχ, 48' Γκνάμπρι)
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 21:45
Σλοβακία - Λουξεμβούργο 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Κόσοβο - Σλοβενία 0-0
Σουηδία - Ελβετία 0-2
(65' πεν. Τζάκα, 90'+4' Μανζαμπί)
13 Οκτωβρίου 2025
Σλοβενία - Ελβετία 21:45
Σουηδία - Κόσοβο 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Λευκορωσία - Δανία 0-6
(14' Φρόχολντ, 20',45' Χόιλουντ, 45'+6 Μπόργκου, 66',79' Ντρέιερ)
Σκωτία - Ελλάδα 3-1
(64' Κρίστι, 80' Φέργκιουσον, 90'+3 Ντάικς - 62' Τσιμίκας)
12 Οκτωβρίου 2025
Σκωτία - Λευκορωσία 21:45
Δανία - Ελλάδα 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία - Ουκρανία 3-5
(35' Έλερτσον, 59', 75' Γκούντμουντσον - 14', 45'+5' Μαλινόφσκι, 45' Χουτσούλιακ, 85' Καλιούζνι, 89' Οτσερέτσκο)
Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0
(45'+2' Εμπαπέ, 69' Ραμπιο, 84' Τοβέν)
13 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία - Γαλλία 21:45
Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 21:45
5ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Βουλγαρία - Τουρκία 21:45
Ισπανία - Γεωργία 21:45
14 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία - Γεωργία 21:45
Ισπανία - Βουλγαρία 21:45
6ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Ουγγαρία - Αρμενία 19:00
Πορτογαλία - Ιρλανδία 21:45
14 Οκτωβρίου 2025
Ιρλανδία - Αρμενία 21:45
Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία - Λιθουανία 2-1
(48' Κάλμαρ, 55' Μαρκίεφ - 25' Σίρβις)
Μάλτα - Ολλανδία 0-4
(15'πέν, 48'πέν. Χάκπο, 57' Ράιντερς, 90'+4 Ντεπάι)
Ρεπό: Πολωνία
12 Οκτωβρίου 2025
Ολλανδία - Φινλανδία 19:00
Λιθουανία - Πολωνία 21:45
Ρεπό: Μάλτα
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0
(7' Σμιντ, 8',47',83',84' Αρναούτοβιτς, 24' Γκρέγκοριτς, 30',42' Πος, 45' Λάιμερ, 76' Βούρμπραντ)
Κύπρος - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2
(45'+1 Λαΐφης - 10' Κάτιτς, 36' αυτ. Μιχαήλ)
Ρεπό: Ρουμανία
12 Οκτωβρίου 2025
Σαν Μαρίνο - Κύπρος 16:00
Ρουμανία - Αυστρία 21:45
Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη
9ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Νορβηγία - Ισραήλ 19:00
Εσθονία - Ιταλία 21:45
Ρεπό: Μολδαβία
14 Οκτωβρίου 2025
Εσθονία - Μολδαβία 19:00
Ιταλία - Ισραήλ 21:45
Ρεπό: Νορβηγία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0
(26',59' Κενζέμπεκ, 28' Ζαϊνούντινοφ, 81' Κασίμ)
Βέλγιο - Σκόπια 0-0
Ρεπό: Ουαλία
13 Οκτωβρίου 2025
Σκόπια - Καζακστάν 21:45
Ουαλία - Βέλγιο 21:45
Ρεπό: Λιχτενστάιν
11ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Λετονία - Ανδόρα 16:00
Σερβία - Αλβανία 21:45
Ρεπό: Αγγλία
14 Οκτωβρίου 2025
Ανδόρα - Σερβία 21:45
Λετονία - Αγγλία 21:45
Ρεπό: Αλβανία
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Τσεχία - Κροατία 0-0
Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0
(16',55' Σόρενσεν, 36΄,71' Φρεντέρικσμπεργκ)
Ρεπό: Γιβραλτάρ
12 Οκτωβρίου 2025
Νησιά Φαρόε - Τσεχία 19:00
Κροατία - Γιβραλτάρ 21:45
Ρεπό: Μαυροβούνιο