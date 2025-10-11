Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εύκολα Γαλλία και Γερμανία, τεράστια νίκη η Ουκρανία

Οι «τρικολόρ» απέχουν μια νίκη απ’ το Παγκόσμιο Κύπελλο, πολύ κοντά και η Ελβετία – Η Ουκρανία νίκησε 5-3 στην Ισλανδία – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Newsbomb

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εύκολα Γαλλία και Γερμανία, τεράστια νίκη η Ουκρανία
EPA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 3Χ3 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ευρωπαϊκή ζώνη, έκαναν Γαλλία (3-0 το Αζερμπαϊτζάν) και Ελβετία (2-0 τη Σουηδία). Οι δύο ομάδες απέχουν πλέον μία νίκη απ’ το να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Το ματς της βραδιάς, όμως, έγινε στο Ρέικιαβικ. Εκεί η Ουκρανία επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-3 της Ισλανδίας, η οποία είχε βασικό τον Ίνγκασον. Έτσι η ομάδα του Ρεμπρόφ ανέβηκε στη 2η θέση και στη ζώνη των playoffs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0
(18' αυτ. Χροσόφσκι, 81' Χουμ)

Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0

(12' Ράουμ, 21' πέν., 50' Κίμιχ, 48' Γκνάμπρι)

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 21:45

Σλοβακία - Λουξεμβούργο 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Κόσοβο - Σλοβενία 0-0

Σουηδία - Ελβετία 0-2
(65' πεν. Τζάκα, 90'+4' Μανζαμπί)

13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβενία - Ελβετία 21:45

Σουηδία - Κόσοβο 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία - Δανία 0-6
(14' Φρόχολντ, 20',45' Χόιλουντ, 45'+6 Μπόργκου, 66',79' Ντρέιερ)

Σκωτία - Ελλάδα 3-1
(64' Κρίστι, 80' Φέργκιουσον, 90'+3 Ντάικς - 62' Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία - Λευκορωσία 21:45

Δανία - Ελλάδα 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία - Ουκρανία 3-5
(35' Έλερτσον, 59', 75' Γκούντμουντσον - 14', 45'+5' Μαλινόφσκι, 45' Χουτσούλιακ, 85' Καλιούζνι, 89' Οτσερέτσκο)

Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0
(45'+2' Εμπαπέ, 69' Ραμπιο, 84' Τοβέν)

13 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία - Γαλλία 21:45

Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 21:45

5ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Βουλγαρία - Τουρκία 21:45

Ισπανία - Γεωργία 21:45

14 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία - Γεωργία 21:45

Ισπανία - Βουλγαρία 21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Ουγγαρία - Αρμενία 19:00

Πορτογαλία - Ιρλανδία 21:45

14 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία - Αρμενία 21:45

Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία - Λιθουανία 2-1
(48' Κάλμαρ, 55' Μαρκίεφ - 25' Σίρβις)

Μάλτα - Ολλανδία 0-4
(15'πέν, 48'πέν. Χάκπο, 57' Ράιντερς, 90'+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία - Φινλανδία 19:00

Λιθουανία - Πολωνία 21:45

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0
(7' Σμιντ, 8',47',83',84' Αρναούτοβιτς, 24' Γκρέγκοριτς, 30',42' Πος, 45' Λάιμερ, 76' Βούρμπραντ)

Κύπρος - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2
(45'+1 Λαΐφης - 10' Κάτιτς, 36' αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου 2025

Σαν Μαρίνο - Κύπρος 16:00

Ρουμανία - Αυστρία 21:45

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

9ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Νορβηγία - Ισραήλ 19:00

Εσθονία - Ιταλία 21:45

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου 2025

Εσθονία - Μολδαβία 19:00

Ιταλία - Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0
(26',59' Κενζέμπεκ, 28' Ζαϊνούντινοφ, 81' Κασίμ)

Βέλγιο - Σκόπια 0-0

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου 2025

Σκόπια - Καζακστάν 21:45

Ουαλία - Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Λετονία - Ανδόρα 16:00

Σερβία - Αλβανία 21:45

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου 2025

Ανδόρα - Σερβία 21:45

Λετονία - Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία - Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0
(16',55' Σόρενσεν, 36΄,71' Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου 2025

Νησιά Φαρόε - Τσεχία 19:00

Κροατία - Γιβραλτάρ 21:45

Ρεπό: Μαυροβούνιο

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:22ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την απόφαση Μακρόν να διατηρήσει τον Λεκορνί στην πρωθυπουργία - Έρχεται πρόταση μομφής

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εύκολα Γαλλία και Γερμανία, τεράστια νίκη η Ουκρανία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικοπούλα Μαρία Μπαριτάκη διακρίθηκε σε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου καταγγέλλει ότι του επιτέθηκαν Ισραηλινοί έποικοι

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στον πορθμό του Ντρέικ στη Χιλή

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο – Ακούγονται εκρήξεις, κάηκε παλιό διαλυτήριο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague Βαθμολογία: Μόνη αήττητη η Ζαλγκίρις, ο Ερυθρός Αστέρας την έκπληξη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκηνικό: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» πριν τον γάμο - Λίγη ώρα μετά ανήρτησε μία σοκαριστική φωτογραφία στο Instagram

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Το απόλυτο «κόλπο» – Γιατί πρέπει να παίρνεις ένα μπαλάκι του τένις στις πτήσεις σου

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Το θρυλικό λογότυπο του Pokémon σχεδιάστηκε σε χρόνο – ρεκόρ

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 66χρονος στα Τρίκαλα: Λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού του και τον παρέσυρε

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Εύκολα ο Ολυμπιακός τη Ντουμπάι BC με κορυφαίο Βεζένκοφ

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Η φάρσα της χρονιάς στην Κρήτη: Ο πεθερός ντύθηκε νύφη και ο γαμπρός… τα είδε όλα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: «Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ποινή 13 ετών και 7 μηνών στον 79χρονο Γιάννη Ξυδάκη - Θα την εκτίσει σπίτι του

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγεια διαβάση στην Λεωφόρο Συγγρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

21:36ΕΛΛΑΔΑ

H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκηνικό: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» πριν τον γάμο - Λίγη ώρα μετά ανήρτησε μία σοκαριστική φωτογραφία στο Instagram

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Κίνδυνος για τα τρία σπίτια γύρω από τον κρατήρα - Τι έδειξε η αυτοψία

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Το βίαιο παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε 100 φορές με το πιρούνι την έγκυο σύντροφό του και η 14χρονη κόρη που το έσκασε

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο – Ακούγονται εκρήξεις, κάηκε παλιό διαλυτήριο

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Λα Νίνια: Τι είναι το φαινόμενο που φέρνει ψύχος και πρόωρο χειμώνα - Τι καιρό να περιμένουμε

19:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Οργή Τραμπ προς την Κίνα: «Σκέφτομαι μαζική αύξηση δασμών» - Ακυρώθηκε η συνάντηση με Σι

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: «Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο ωκεάνιο ρεύμα της Γης επιβραδύνεται δραματικά – Και οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

19:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Τεράστια» έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί - Αναφορές για πολλούς νεκρούς - Βίντεο

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ