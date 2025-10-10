Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελπίδων

Η Εθνική Κ21 πήρε μεγάλη νίκη στη Γερμανία με 3-2 και έκανε το δύο στα δύο στα προκριματικά του Euro 2027.

Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελπίδων
Εντυπωσιακό ελληνικό πέρασμα από την Ιένα. Η Εθνική Ελπίδων πήρε τεράστια νίκη στην έδρα της Γερμανίας με σκορ 3-2. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα φανέρωσε την καλή δουλειά που γίνεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Απέναντι σε μία απ’ τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είναι στην κορυφή του 3ου ομίλου των προκριματικών του Euro 2027 με το αποτέλεσμα αυτό. Έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμα ματς. Οι πρώτες ομάδες των 9 ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος παίρνουν το εισιτήριο για την τελική φάση.

Στο 13’ από εκτέλεση φάουλ του Άλεν ο Καλογερόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας με δεύτερη άνοιξε το σκορ.

Ένα λεπτό αργότερα ο τερματοφύλακας των Γερμανών, Ζάιμεν, έκανε μεγάλο λάθος, ο Τζίμας του έκλεψε τη μπάλα και έκανε το 0-2.

Η πίεση των Γερμανών έφερε αποτέλεσμα με τον Ντάμαρ στο 54’. Πέντε λεπτά μετά από κόρνερ του Μπίσχοφ ο Ρότε ισοφάρισε με κεφαλιά.

Η Ελλάδα, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Δημήτρης Ράλλης με διαγώνιο σουτ στο 81΄ χάρισε τη νίκη στην εθνική διαμορφώνοντας το 2-3.

Η σπουδαιότητα της νίκης φαίνεται απ’ το γεγονός πως οι Γερμανοί είχαν να χάσουν τέσσερα χρόνια σε αγώνα προκριματικών, ενώ ήταν φιναλίστ στο τελευταίο Euro.

Διαιτητής: Ματέο Μαρτσενάρο (Ιταλία)

Κίτρινες: Μπότης, Κοντούρης, Σμυρλής, Παπαδόπουλος, Ράλλης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Αντόνιο Ντι Σάλβο): Ζάιμεν, Μοργκάλα (46΄ Ουεντραόγκο), Μπλανκ, Ρότε, Ούρλιχ, Ντάμαρ (76΄ Κουμούρ), Μπίσχοφ, Ασέκο (84΄ Άνσα), Βάιπερ, Τρεζόλντι (68΄ Πεϊτσίνοβιτς), Βάνερ (46΄ Ελ Μάλα)

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κ. Κωστούλας, Καλογερόπουλος,, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (73΄ Κάτρης), Γκούμας (29΄λ.τρ. Μπρέγκου), Καλοσκάμης, Πνευμονίδης (62΄ Σμυρλής), Τζίμας (62΄ Ράλλης), Μπ. Κωστούλας (72΄ Παπαδόπουλος)

