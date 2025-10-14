AEK: Δικαίωση Μάριου Ηλιόπουλου από τη ΔΕΑΒ για το σπασμένο τζάμι στο Περιστέρι

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, είχε καλέσει σε απολογία τον Μάριο Ηλιόπουλο για ένα σπασμένο τζάμι στο μπουθ που φιλοξένησε τους ανθρώπους της ΑΕΚ στο Περιστέρι, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των ανθρώπων της Ένωσης στο νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, στην αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ παρέστη ο ίδιος ενώπιον της Επιτροπής, συνοδευόμενος από τον νομικό εκπρόσωπο της ΑΕΚ, Χάρη Γρηγορίου και εν τέλει αθωώθηκε με ψήφους 5-0, με την ΔΕΑΒ να κρίνει πως δεν έπραξε τίποτα το μεμπτό στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου.

Η επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΕΑΒ:

Με την υπ' αριθμό 30/2025 Απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις Εκθέσεις της Αστυνομίας, των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ και της διοργανώτριας αρχής, συνεκτιμωμένων και των εξηγήσεων που έδωσε ο ίδιος, αποφάσισε την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, αναφορικά με τη θραύση υαλοπίνακα στο δημοσιογραφικό θεωρείο του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 05/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΕ ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.