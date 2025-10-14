Μουντιάλ 2026: Η Νότια Αφρική έγινε η 23η ομάδα που προκρίθηκε στα τελικά

Η Νότια Αφρική έγινε η 23η χώρα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας την Τρίτη (14/10) με 3-0 της Ρουάντα και τερματίζοντας στην κορυφή του 3ου ομίλου των προκριματικών της αφρικανικής ζώνης.

Η συμμετοχή της στο τουρνουά που θα διεξαχθεί σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό θα είναι η πρώτη μετά το 2010, όταν η χώρα είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Οι Νοτιοαφρικανοί έβαλαν απ’ το πρώτο ημίχρονο τις βάσεις για τη νίκη που θα τους έδινε την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, καθώς πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Εμπατά (5’) και Απόλις (26’).

Στο 72’ ο Μακγκόπα διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τη Ν. Αφρική, με χιλιάδες φίλους της να ξεχύνονται στους δρόμους μετά το τελικό σφύριγμα για να πανηγυρίσουν την επιστροφή τους στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί μέχρι τώρα:

-Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Νότια Αφρική

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία