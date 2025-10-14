Μουντιάλ 2026: Προκρίθηκε και το Κατάρ - Οι 24 ομάδες της τελικής φάσης

Το Κατάρ νίκησε με 2-1 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην τέταρτη φάση των ασιατικών προκριματικών το βράδυ της Τρίτης (14/10) και εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Μουντιάλ 2026.

Θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του Κατάρ στα τελικά, μετά τη συμμετοχή του ως διοργανώτρια χώρα το 2022. Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό.

Το Κατάρ άνοιξε το σκορ στο 49’ με τον Κουκχί και διπλασίασε τα τέρματα του με τον Πέδρο Μιγκέλ στο 74’. Στο 89’ οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Σαλμάν, ενώ στο 90’+8’ ο Αντίλ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί μέχρι τώρα:

-Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Νότια Αφρική

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία