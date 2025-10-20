ΠΑΟΚ: Επεισοδιακό ΔΣ του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα - Λιποθυμία και αναβολή της ψηφοφορίας

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ με την ανακατασκευή του γηπέδου της Τούμπας.

Στα γραφεία του ΑΣ ΠΑΟΚ ήταν προγραμματισμένο να γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο για να συζητήσει το θέμα του μνημονίου συνεργασίας που θα προτείνει στην ΠΑΕ.

Πρόκειται για το κείμενο μνημονίου που παρέδωσε η τεχνοκρατική επιτροπή που ορίστηκε από τον ίδιο τον ΑΣ. Η ηγεσία του Ερασιτέχνη είχε ζητήσει από δυο μέλη του ΔΣ, τον κ. Πατρίδα και τον κ. Νικολαϊδη, να αξιολογήσουν και καταθέσουν δύο προτάσεις για να τεθούν σε ψηφοφορία.

Στην πρόταση του κ. Πατρίδα επανήλθε ο... περίεργος όρος για proof of funds από τον Ιβάν Σαββίδη μέχρι τις 31/12, ενώ στην πρόταση του κ. Νικολαϊδη υπήρχε η λογική πρόβλεψη για παροχή εγγυήσεων με την κοστολόγηση του έργου.

Μετά από κάποια ώρα συζητήσεων, η ψηφοφορία ξεκίνησε και αφού είχαν ψηφίσει ήδη επτά μέλη εκ των 15, όπως οι κκ. Παρασκευόπουλος, Χασεκίδης, Καρούσης, Πατρίδας, Νικολαΐδης, ο τελευταίος είχε λιποθυμικό επεισόδιο και αποχώρησε από την αίθουσα.

Παρά το γεγονός ότι η ψήφος του κ. Νικολαϊδη είχε ήδη κατατεθεί για να συνεχιστεί η διαδικασία, ο πρόεδρος Άλκης Ησϊάδης διέκοψε εν μέσω μεγάλων αντιδράσεων την ψηφοφορία.

Όπως ειπώθηκε, το συμβούλιο θα επαναληφθεί «τις επόμενες μέρες».

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για την Τετάρτη (22/10), μια μέρα που βέβαια οι άνθρωποι της ΠΑΕ θα απουσιάζουν λόγω του αγώνα με την Λιλ στην Γαλλία.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί από εκεί που διακόπηκε και οι επτά που ψήφισαν δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουν καθώς υπάρχουν ηχογραφημένα πρακτικά.