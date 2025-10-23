Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Παραμένει στον «αέρα» - Δεν ξεκινά στις 17:30 - Τελική απόφαση η UEFA

Εντός των επόμενων ωρών, ίσως και λεπτών, αναμένεται να ληφθεί η οριστική απόφαση για τη διεξαγωγή του αγώνα της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κατά την τελευταία σύσκεψη, οι Αρχές της Ολλανδίας άναψαν… κόκκινο για την έναρξη του παιχνιδιού στις 17:30 ώρα Ελλάδας, αφού σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» νωρίτερα το Ρότερνταμ.

Αντίθετα, οι Ολλανδοί με επίσημη αναφορά τους, υποστηρίζουν πως το παιχνίδι μπορεί να διεξαχθεί κανονικά την Πέμπτη (23/10) με ώρα έναρξης στις 22:00 ώρα Ελλάδας, αφού θα έχει παυτεί ο πορτοκαλί συναγερμός που θα «μπει» η ολλανδική πόλη από τις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει στην UEFA, η οποία θα ανακοινώσει σχετικά άμεσα, αν θα ξεκινήσει την Πέμπτη (23/10) το παιχνίδι και την ώρα έναρξης. Βέβαια, υπάρχει ενδεχόμενο οριστικής αναβολής, αλλά όχι μετάθεσης για την Παρασκευή (24/10) αλλά σε νέα ημερομηνία, με τις 18 Δεκεμβρίου να μοιάζει ως… ιδανική, ήτοι κατά την τελευταία αγωνιστική του Conference League.