LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 3-0: Τρομερό ημίχρονο με τρία τέρματα, δύο δοκάρια και μεγάλες ευκαιρίες!

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – Αμπερντίν, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ - Αμπερντίν Conference League
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στην «OPAP Arena», με στόχο την πρώτη νίκη της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το αρνητικό αποτέλεσμα και κυρίως την εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζουν την ομάδα της Σκωτίας σε ένα παιχνίδι που έχει ένα μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» δίπλα του. Το είχε και πριν το αποτέλεσμα στο ντέρμπι «Δικεφάλων», αλλά, πλέον, έγινε ακόμα πιο μεγάλο, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει τη νίκη και για ψυχολογικούς λόγους, ενόψει του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, της ερχόμενης Κυριακής (26/10).

Σε ένα τόσο σημαντικό ματς, η «OPAP Arena» θα έχει λιγότερο κόσμο απ’ ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες κι αυτό γιατί η UEFA έχει τιμωρήσει με μερικό κλείσιμο του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει 15 χρόνια χωρίς εντός έδρας νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Όσες νίκες έχει κάνει στην Αθήνα στο διάστημα αυτό, αφορούσαν προκριματικές φάσεις. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 2010, όταν είχε επικρατήσει 3-1 της Χάιντουκ, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League και έκτοτε μεσολάβησαν 17 αγώνες με 12 ήττες και 5 ισοπαλίες.

Όσο για την Αμπερντίν, πραγματοποίησε κάκιστο ξεκίνημα στην Premiership Σκωτίας και βρίσκεται στην προτελευταία θέση μετά από 8 αγωνιστικές, με μόλις 7 βαθμούς, έναν παραπάνω από την ουραγό Λίβινγκστον. Ωστόσο έκανε δύο συνεχόμενες νίκες τον Οκτώβριο, δείχνοντας ότι έχει «σφυγμό». Έτσι παράμεινε στη θέση του ο Σουηδός προπονητης, Μπο Τέλιν ο οποίος τον περασμένο Μάιο την οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου, του πρώτου της μετά από το 1990!

Το 1-0 του Κοϊτά

Το 2-0 του Κοϊτά

Το 3-0 του Ελίασον

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – Αμπερντίν

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:56ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είναι μια εχθρική πράξη - Ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τη Λιθουανία

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον ενάεριο χώρο για 18 δευτερόλεπτα - Σηκώθηκαν νατοϊκά Eurofighter Typhoon

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Κλοπή στον Λούβρο: Στο μικροσκόπιο των αρχών το βίντεο των 33'' - Αυθεντικό ή όχι;

20:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 3-0: Τρομερό ημίχρονο με τρία τέρματα, δύο δοκάρια και μεγάλες ευκαιρίες!

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Παταγονία: Βρήκαν άθικτο αυγό δεινοσαύρου 70.000.000 ετών

20:34ΜΠΑΣΚΕΤ

To NBA «τελείωσε» τους Μπίλαπς και Ροζίερ μετά τη σύλληψή τους

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς»

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Στην ιστορία η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου - Φωτογραφίες από την κατεδάφισή της

20:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Ψηφίστηκε η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα

20:07LIFESTYLE

Κώστας Πρέκας: «Έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου, ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα»

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

19:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 600.000 ευρώ είχε δανειστεί από αγροτικό συνεταιρισμό ο «Φραπές» - Τα ζητάνε πίσω τώρα

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: Αυτα που εχω ακούσει απο τον Τσίπρα - «ταμείο εφοπλιστών» - δεν με εμπνέουν

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδωσε χάρη στον ισχυρό άνδρα των κρυπτονομισμάτων, Τσανγκπένγκ Ζάο

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

19:34ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Επίσκεψη κοινού σε πολεμικά πλοία σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της επετείου

19:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Βανς επισκέπτεται τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ

19:23LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Απόψε το τελευταίο επεισόδιο

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα και Ινδία παγώνουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις Τραμπ - Tο ενεργειακό «όπλο» στον νέο γύρο πίεσης προς τη Μόσχα

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Γραμματείς, μάγειρες στις θέσεις τους παρά τη φυλάκισή του με έξοδα του κράτους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

20:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 3-0: Τρομερό ημίχρονο με τρία τέρματα, δύο δοκάρια και μεγάλες ευκαιρίες!

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Μυστήριο με το πλεξιγκλάς στη ρεσεψιόν - Άθικτο παρά τους πυροβολισμούς στον 68χρονο

19:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 600.000 ευρώ είχε δανειστεί από αγροτικό συνεταιρισμό ο «Φραπές» - Τα ζητάνε πίσω τώρα

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα-σκάνδαλο συνταράσσει το ΝΒΑ: 33 συλλήψεις από το FBI για παράνομο στοιχηματισμό - Αστέρες με χειροπέδες και οι σχέσεις με την κόζα νόστρα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν Μεσολόγγι και Πάτρα - Έντονη βροχόπτωση στην Πάρο - Βίντεο

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα και Ινδία παγώνουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις Τραμπ - Tο ενεργειακό «όπλο» στον νέο γύρο πίεσης προς τη Μόσχα

20:07LIFESTYLE

Κώστας Πρέκας: «Έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου, ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα»

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Παταγονία: Βρήκαν άθικτο αυγό δεινοσαύρου 70.000.000 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ