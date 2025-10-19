ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2: Ο «Δικέφαλος» των... ντέρμπι πήρε «διπλό» κορυφής στην «OPAP Arena»

Ο ΠΑΟΚ, μετά τον Ολυμπιακό, νίκησε (2-0) και την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» κι ανέβηκε μόνος πρώτης στην κορυφή, «γκρεμίζοντας» από εκεί την «Ένωση», η οποία είχε πολύ κακή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο – Αποβλήθηκε ο Μουκουντί και χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την ερχόμενη Κυριακή (26/10).

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2: Ο «Δικέφαλος» των... ντέρμπι πήρε «διπλό» κορυφής στην «OPAP Arena»
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν είχε κερδίσει κανένα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας την περασμένη σεζόν, αλλά φέτος μετράει ήδη «2 στα 2».

Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα για δεύτερη σερί ματς από την «OPAP Arena», επικρατώντας 2-0 της ΑΕΚ, η οποία είχε ένα κακό βράδυ, ανάλογο με αυτό κόντρα στην Τσέλιε.

Οι «κιτρινόμαυροι» «γκρεμίστηκαν» από την κορυφή, η οποία, πλέον, ανήκει στην εντυπωσιακή ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία άλλαξε άρδην το κλίμα, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο που πέρασε.

Ο ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο μέρος κι ο Μπάμπα την τιμώρησε, ανοίγοντας το σκορ στην τελευταία φάση του ημιχρόνου.

Ο Μουκουντί έκανε τραγικό λάθος κι ο Κωνσταντέλιας διαμόρφωσε το 0-2 στο 48ο λεπτό. Ο Καμερουνέζος ολοκλήρωσε την κακή εμφάνιση του με την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο 87ο λεπτό κι η οποία θα του στερήσει τη συμμετοχή στο ερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Πολύ κακό βράδυ και για τον Γκρούγιτς, ο οποίος αποδοκιμάστηκε απ’ όλο το γήπεδο κατά τη διάρκεια της αλλαγής του.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το νωθρό ξεκίνημα της ΑΕΚ κι είχε δύο καλές στιγμές για να αιφνιδιάσει με τον Γιακουμάκη στο 2’, έπειτα από λάθος του Γκρούγιτς, και με το σουτ του Τάισον στο 7’.

Μετά το 10ο λεπτό, όμως, η ΑΕΚ ανέβασε την απόδοση της, πήρε την μπάλα και έλεγξε το ματς δημιουργώντας πολύ καλές ευκαιρίες.

Ο Βίντα είδε τον Τσιφτσή να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση στην κεφαλιά του στο 19ο λεπτό, ενώ ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε στο 28’ και το πλασέ του Κοϊτά, ο οποίος στη συνέχεια σούταρε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά στο 34’ έπειτα από νέο λάθος παίκτη της ΑΕΚ, με τον Γιακουμάκη να σουτάρει ψηλά.

Η κορυφαία στιγμή, μέχρι το γκολ, ήταν φυσικά το δοκάρι του Γκρούγιτς στο 36ο λεπτό. Ο Σέρβος, βέβαια, ήταν γενικά κακός και στο 0-1 έχασε τον παίκτη του και πιο συγκεκριμένα τον Μπάμπα, ο οποίος με κοντινή κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Ζίβκοβιτς, άνοιξε το σκορ στην τελευταία φάση του ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Μουκουντί έκανε τραγικό λάθος κι ο Κωνσταντέλιας με πολύ όμορφο τρόπο απέφυγε τον Στρακόσα κι έκανε σε κενή εστία το 0-2 στο 49ο λεπτό.

Οι «κιτρινόμαυροι» έδειχναν σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι βρέθηκαν από το… πουθενά πίσω με δύο τέρματα και συνέχισαν τα εύκολα λάθη, δίνοντας τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να ψάξει κι άλλα γκολ.

Ο Νίκολιτς έκανε τέσσερις μαζεμένες αλλαγές στο 56ο λεπτό, αλλάζοντας το σύστημα σε 4-4-2, παίζοντας με Ελίασον - Μάνταλο στα άκρα, Γκρούγιτς - Πινέδα χαφ και Πιερό - Γίοβιτς δίδυμο φορ.

Η εικόνα της ΑΕΚ δεν άλλαξε, για την ακρίβεια η «Ένωση» έμοιαζε με ομάδα δίχως κανένα αγωνιστικό πλάνο κι ο ΠΑΟΚ κράτησε με ευκολία το προβάδισμα των δύο τερμάτων.

Ο Νίκολιτς επέμεινε να κρατήσει τον αρνητικό Γκρούγιτς στον αγωνιστικό χώρο κι όταν αποφάσισε να τον κάνει αλλαγή στο 77ο λεπτό, ο Σέρβος μέσος άκουσε όλο το γήπεδο να τον αποδοκιμάζει.

Ο Μουκουντί ολοκλήρωσε την τραγική εμφάνιση του με την απευθείας κόκκινη που δέχθηκε στο 87ο λεπτό, καθώς ανέτρεψε τον Ντεσπόντοφ, με αποτέλεσμα να χάσει το ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής (26/10) με τον Ολυμπιακό.

