ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αφιέρωσε τη νίκη στον Γιαννάκη – Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αφιέρωσε τη νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά» στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, στον γνωστό φίλο της ομάδας, Γιαννάκη Μήγιο, ο οποίος έχασε τον πατέρα του, Λουκά.

Ο Λουκάς Μήγιος, που βρέθηκε δίπλα στον γιο του σε κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών.

Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά», κλείνοντας τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, ανέφερε: «Θέλω να αφιερώσω το ματς στον Γιαννάκη και στη μνήμη του πατέρα του. Για αυτό μίλησα με όλους τους ποδοσφαιριστές μου».

Όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το αν είναι πιο σημαντικό το βαθμολογικό όφελος ή για τον χαρακτήρα της ομάδας: «Κάθε νίκη είναι σημαντική. Δεν είμαστε στο τέλος της σεζόν για να πούμε κάτι παραπάνω. Έχουμε ακόμα 9 μήνες να παίξουμε. Ήταν μια περίοδος που δεν σκοράραμε και δεν ήρθαν τα αποτελέσματα. Το σημαντικό είναι η στιγμή».

Για τη διαχείριση του ματς: «Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Αυτό το ματς ήταν διαφορετικό από αυτό με τον Ολυμπιακό ή τα προηγούμενα. Κάθε παιχνίδι σε προκαλεί να το αντιμετωπίσεις διαφορετικά. Η ΑΕΚ είχε δυο καλές στιγμές από στατικές φάσεις και μια με το σκορ στο 2-0. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες για να σκοράρουμε κι αυτό μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Είμαστε ικανοποιημένοι που πήραμε καλό αποτέλεσμα κόντρα σε μια καλή εβδομάδα, όπως κάναμε και πριν δυο εβδομάδες. Έχουμε μπροστά μας δύσκολο πρόγραμμα. Υπάρχει ενθουσιασμός αλλά δεν πρέπει να τον αφήσουμε να μας ξεπεράσει στην προσπάθεια που κάνουμε».

Για τον Τσιφτσή: «Πως μπορώ να μιλήσω μετά από τέτοιο ματς για συγκεκριμένο παίκτη; Ο καθένας έκανε τη δουλειά του, το ίδιο και ο Τσιφτσής. Βοήθησε τα μέγιστα με την απόκρουση στη φάση του Βίντα, ενώ μου άρεσε και η αυτοπεποίθηση του με την μπάλα στα πόδια. Και πάλι θέλω να σταθώ στην αφοσίωση όλων των παικτών για να πάρουμε το τρίποντο».

