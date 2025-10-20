ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Πήρα ένα μάθημα, θα πάρω σκληρές αποφάσεις» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη της ήττας στο ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ κι υπογράμμισε ότι: «θα βρω τους κατάλληλους παίκτες σωματικά και πνευματικά για τη δύσκολη συνέχεια».

Ο Σέρβος τεχνικός ήταν εμφανώς απογοητευμένος, αλλά υπογράμμισε ότι η αποψινή (20/10) ήττα ήταν ένα μάθημα για τον ίδιο.

Ο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι το πρόβλημα για τον ίδιο ήταν ότι οι ποδοσφαιριστές του δεν μπόρεσαν να ανακάμψουν μετά το πρώτο γκολ που δέχθηκε η ομάδα. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι έτοιμος να πάρει σκληρές αποφάσεις, ενώ είπε δεν υπάρχει χρόνος, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με την Αμπερντίν για το Conference League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Τι δεν πήγε καλά κι αν θα άλλαζε κάτι από τις αρχικές του επιλογές;

«Είναι δύσκολο το αποτέλεσμα. Οποτε δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα η ευθύνη βαραίνει εμένα. Ακόμη κι αν έγιναν λάθη από τους παίκτες μου, εγώ έχω την ευθύνη. Ηταν ένα περίεργο παιχνίδι. Είδα τα στατιστικά. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δοκάρι, ευκαιρίες. Την ίδια περίοδο ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι ουσιαστικά ο ίδιος. Εμείς κάναμε λάθη. Δεχθήκαμε ένα τέρμα από δικό μας σφάλμα, δεν πήραμε το… ριμπάουντ. Δεν μπορούσαμε να ανακάμψουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έμαθα πράγματα για την ομάδα. Δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα, η ευθύνη βαραίνει εμένα. Είναι η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε την Αμπερντίν, μετά τον Ολυμπιακό. Είμαστε όλοι μαζί και κοντά στη βαθμολογία. Δεν έχουμε χρόνο να… κλάψουμε. Δεν το κάνω ποτέ εξάλλου. Δεν αναζητούμε δικαιολογίες. Ανασκουμπωνόμαστε και κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια. Το ξαναλέω, ότι η αίσθηση που είχα και το τσέκαρα και στα στατιστικά με τους αναλυτές είναι πως το πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλύτεροι. Το δυσάρεστο είναι που δεν μπορέσαμε να ανακάμψουμε».

Για το γεγονός ότι για τρίτο σερί παιχνίδι τα επίπεδα της συγκέντρωσης δεν ήταν ικανοποιητικά και πόσο χειρότερος θα μπορεί να είναι ο Γιόνσον για απόψε, από τον Γκρούγιτς για παράδειγμα;

«Στο πρώτο ερώτημα, έχω την αίσθηση ότι ήρθαμε να παίξουμε σε ένα υπέροχο γήπεδο, με τους φιλάθλους μας να μας δίνουν ώθηση. Μετά άρχισε να ακούγεται λίγο… θόρυβος. Δεν επιτρέπεται όμως να κάνει λάθος ένας έμπειρος παίκτης. Να χάνεις τη συγκέντρωσής σου. Έπρεπε να ήμασταν εμείς μπροστά στο πρώτο ημίχρονο. Δε σημαίνει τίποτα. Πρέπει να συνεχίσουμε. Το πρόβλημα είναι πέρυσι ότι η ομάδα έκανε έξι σερί ήττες, δεν μπορούσε να ανακάμψει. Δεν θα το επιτρέψω αυτό. Για το δεύτερο ερώτημά μας είμαι εδώ να στηρίξω παίκτες σε δύσκολες στιγμές. Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο. Επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουμε αυτή την πνευματική σταθερότητα. Τη δύναμη αυτή. Αυτό που θα ακολουθήσει δεν είναι εύκολο. Δεν πρέπει να χάνουμε το μυαλό μας. Πρέπει να βρω αυτούς που είναι πνευματικά δυνατοί και σαν μια… μηχανή όλοι μαζί να αποδίδουμε αυτό που πρέπει».

