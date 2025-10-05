ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Ανατροπή με ψυχή για τους Θεσσαλονικείς

Βρέθηκε να χάνει, είχε κακό πρώτο ημίχρονο, όμως ο ΠΑΟΚ δεν το έβαλε κάτω και ανέτρεψε την κατάσταση με τον Ολυμπιακό επικρατώντας στο μεγάλο ντέρμπι.

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Ανατροπή με ψυχή για τους Θεσσαλονικείς
Ο ΠΑΟΚ ήταν με την… πλάτη στον τοίχο. Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έμοιαζε χωρίς αύριο για τους Θεσσαλονικείς. Με ψυχή, αποφασιστικότητα και εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έκανε ανατροπή και επικράτησε 2-1.

Το πρώτο 45λεπτο άνηκε στους φιλοξενούμενους που προηγήθηκαν με τον Τσικίνιο και δεν απειλήθηκαν σχεδόν καθόλου. Ο «δικέφαλος» στο δεύτερο μέρος αντέδρασε, ισοφάρισε με τον Τάισον και με πέναλτι του Ζίβκοβιτς έφερε… τούμπα το ματς για το τελικό 2-1.

Η αναμέτρηση συνολικά δεν ήταν ποιοτική, είχε τα στοιχεία ενός ντέρμπι και κρίθηκε κυρίως στην αποφασιστικότητα. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε να το ήθελε πιο πολύ και το πήρε.

Έτσι οι Θεσσαλονικείς ανεβαίνουν στους 14 βαθμούς και τη 2η θέση, αφήνοντας τον Ολυμπιακό τρίτο με 13.

Το ντέρμπι άρχισε με τους φιλοξενούμενους να απειλούν. Στο 5’ ο Έσε βρήκε ωραία τον Ελ Κααμπί στην περιοχή, με τον Μαροκινό από πλεονεκτική θέση να αστοχεί.

Το σουτ του Τσικίνιο και η κεφαλιά του Κοστίνια δεν απείλησαν μέχρι το 15’, σε ένα ματς που δεν ήταν ποιοτικό σε εκείνο το σημείο. Οι «ερυθρόλευκοι» πάντως κατάφεραν να προηγηθούν στο 22’.

Σε εκείνο το λεπτό η μπάλα έφτασε αριστερά στον Ελ Κααμπί. Αυτός έγινε δημιουργός και γύρισε ωραία στον Τσικίνιο στο ύψος του πέναλτι, με τον τελευταίο να μην κάνει λάθος με σουτ για το 0-1!

Η πρώτη τελική του ΠΑΟΚ ήρθε μόλις στο 34’ και ήταν μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπιανκόν έκανε λάθος, ο Γιακουμάκης πήρε την μπάλα και βρήκε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πλάσαρε κάτω απ’ τα πόδια του Πιρόλα με τον Τζολάκη να σώζει.

Ένα λεπτό μετά ο Τάισον έστρωσε στον Καμαρά που σούταρε με το αριστερό, αλλά δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με αναγκαστική αλλαγή τερματοφύλακα για τους γηπεδούχους, με τον Τσιφτσή να παίρνει τη θέση του Παβλένκα.

Στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ είδε την μπάλα να περνά κάτω απ’ τα πόδια του Ζίβκοβιτς σε επικίνδυνη φάση, ενώ ο Ολυμπιακός είχε τον Ποντένσε να μην κάνει καλή πάσα στον Ελ Κααμπί που ήταν φάτσα με την εστία.

Τελικά στο 63’ ήρθε η ισοφάριση για τον «δικέφαλο» από ένα λάθος. Ο Ορτέγκα ενώ πιεζόταν από τον Τάισον στα αριστερά γλίστρησε, ο Βραζιλιάνος πήρε και μπήκε μόνος στην περιοχή, πλασάροντας στα δίχτυα για το 1-1!

O Ελ Κααμπί στο 72’ έκανε κακό τελείωμα χάνοντας την ευκαιρία. Δύο λεπτά μετά, ο Κωνσταντέλιας κέρδισε πέναλτι. Μπήκε στην περιοχή, ο Κοστίνια τον ανέτρεψε πάνω στην ντρίπλα και υποδείχθηκε η παράβαση.

Στο 75’ ο Ζίβκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας του Τζολάκη για την ανατροπή και το 2-1!

Έξι λεπτά μετά το γκολ-πέναλτι, ο Ζίβκοβιτς βγήκε αριστερά και έκανε τη σέντρα, με τον Πιρόλα να διώχνει σε κόρνερ πριν περάσει η μπάλα σε δύο παίκτες του ΠΑΟΚ που ήταν έτοιμοι για τελική.

Οι Θεσσαλονικείς σκόραραν στο 82’, όμως το τέρμα ακυρώθηκε. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή από αριστερά, έβαλε κόντρα στον Μπιανκόν, η μπάλα έφτασε στον Γιακουμάκη που νίκησε τον Τζολάκη. Ο Όσμερς έκανε έλεγχο της φάσης και υπέδειξε επιθετικό φάουλ στον Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 87’ με τον Γιαζίτσι να κάνει τη σέντρα, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά και ο Τσιφτσής έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 90’ ο Ιβανούσετς μέσα στην περιοχή έγινε κάτοχος, πέρασε δύο αντιπάλους και απ’ το ύψος της μικρής περιοχής έχασε τον έλεγχο και δεν κατάφερε να πλασάρει.

Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιακουμάκης έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όμως είδε την μπάλα να σταματά στο δοκάρι. Έτσι το 2-1 παρέμεινε και ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Κίτρινες: Κεντζιόρα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς – Μπιανκόν, Ποντένσε, Κοστίνια.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Καμαρά (54’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88’ Ιβανούσετς), Τάισον (64’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπιανκόν, Κοστίνια (85’ Γιαζίτζι), Γκαρθία (71’ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο, Μάρτινς (77’ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

