Δίωξη ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ για το περιστατικό με Λανουά

Κλήση για την Ένωση για την υπόθεση με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή

Το πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λιγκ μπορεί να μην κάλεσε σε απολογία την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο για πολλούς ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας ακολούθησε μια άλλη... τακτική.

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας παρενέβη και άσκησε δίωξη κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ για τη φραστική επίθεση που δέχθηκε ο επικεφαλής της ΚΕΔ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην «OPAP Arena» με τον κύριο Λανουά να αναγκάζεται να αποχωρήσει από το γήπεδο.

«Σας ενημερώνουμε ότι από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ», αναφέρεται στην ενημέρωση της Ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ΑΕΚ κλήθηκε βάσει του άρθρου για «απρεπή συνθήματα», ενώ η δίωξη έχει ασκηθεί έπειτα από προσωπική αναφορά του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Ένωση δεν κλήθηκε από το αρμόδιο όργανο της Super League.

