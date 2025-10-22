Super League: Αυτός σφυρίζει στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Όλοι οι ορισμοί

Συνεχίζεται η γερμανική παρουσία στα ελληνικά ντέρμπι της Super League, καθώς αυτό της Κυριακής (26/10) Ολυμπιακός - ΑΕΚ, διαιτητής ορίστηκε ο Τομπίας Στίλερ.

Newsbomb

Τομπίας Στίλερ
Ο Γερμανός ρέφερι επιστρέφει Ελλάδα
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας ακόμα Γερμανός διαιτητής ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει ντέρμπι στο πρωτάθλημα της Super League. Ο Τομπίας Στίλερ, που ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA θα δώσει το «παρών» στο «Γ. Καραϊσκάκης», προκειμένου να σφυρίξει το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Λουτσιάνο Κοσλόφσκι και Μαρκ Μπορς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από τον Σύνδεσμο της Κοζάνης. Στον έλεγχο του VAR επικεφαλής θα είναι ο Γερμανός Τομπίας Ρέιχελ και βοηθός του ο Άγγελος Ευαγγέλου από την Αθήνα.

Από εκεί και πέρα, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR ορίστηκε ο Θανάσης Τζήλος από τον σύνδεσμο της Λάρισας, έχοντας για βοηθούς τους Σπήλιο Οικονόμου και Θωμά Βαλιώτη, ενώ στο VAR θα είναι οι Ιωάννης Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Πουλικίδης.

Ακόμα, ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία θα διευθύνει το ματς του ΠΑΟΚ με τον Βόλο στην Τούμπα, ενώ στην αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Άρη στην Βοιωτία, ρέφερι θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από την Χαλκιδική.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

  • 17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης (Μηνούδης, Μπαλιάκας, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)
  • 19:30 Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet: Γιουματζίδης (Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς)
  • 20:00 ΟΦΗ-Ατρόμητος: Ζαμπαλάς (Στεφανής, Κωνσταντίνου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

  • 17:00 Λεβαδειακός-Άρης: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κατοίκος, VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης)
  • 17:30 Παναθηναϊκός-Αστέρας AKTOR: Τζήλος (Οικονόμου, Βαλιώτης, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)
  • 19:30 ΠΑΟΚ-Βόλος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης)
  • 21:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Στίλερ (Κοσλόφσκι, Μπορς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ρέιχελ, Ευαγγέλου)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:12ΚΟΣΜΟΣ

Βανς από το Ισραήλ: «Δεν θέλουμε προτεκτοράτο» - «Πολύ δύσκολη» η αποστολή αφοπλισμού της Χαμάς

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχείς οι ροές μεταναστών στην Κρήτη: Πάνω από 200 αφίξεις μέσα σε 24 ώρες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επιδρομή του στρατού της Δαμασκού σε καταυλισμό Γάλλων τζιχαντιστών - Ο αρχηγός τους απήγαγε ένα κορίτσι

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο έκανε μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα βγαίνουν, οι ημερομηνίες λήξεώς τους

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πλημμύρισαν δρόμοι - Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία

13:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκοτσέζικο ντους στην πρωινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι χάνουν το μέτρημα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τι θα γίνει με τα ανυπολόγιστης αξίας κλοπιμαία; Πώληση «σε κομμάτια», λύτρα, πολιτική πράξη ή κάτι άλλο - Τα παραδείγματα του παρελθόντος

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά τα παπούτσια κάνουν θραύση στον κόσμο της Wall Street – Τι προσφέρουν και πόσο κοστίζουν

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

13:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειοψηφία των Αμερικανών - Δημοσκόπηση

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή που τα «κόκκινα ξωτικά» φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό

13:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ προς ΑΣ: «Δεv είστε ούτε ανεξάρτητοι, ούτε σίγουροι, ούτε γρήγοροι»

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ έξω από τα δικαστήρια Λαμίας - Δείτε βίντεο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Γιατί ο Τραμπ τα κατάφερε στη Γάζα, αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Πούτιν στην Ουκρανία»

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Όλοι οι ορισμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο - Επτά νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε όλη τη χώρα

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ