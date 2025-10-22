Super League: Αυτός σφυρίζει στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Όλοι οι ορισμοί

Ένας ακόμα Γερμανός διαιτητής ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ για να διευθύνει ντέρμπι στο πρωτάθλημα της Super League. Ο Τομπίας Στίλερ, που ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA θα δώσει το «παρών» στο «Γ. Καραϊσκάκης», προκειμένου να σφυρίξει το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Λουτσιάνο Κοσλόφσκι και Μαρκ Μπορς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από τον Σύνδεσμο της Κοζάνης. Στον έλεγχο του VAR επικεφαλής θα είναι ο Γερμανός Τομπίας Ρέιχελ και βοηθός του ο Άγγελος Ευαγγέλου από την Αθήνα.

Από εκεί και πέρα, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR ορίστηκε ο Θανάσης Τζήλος από τον σύνδεσμο της Λάρισας, έχοντας για βοηθούς τους Σπήλιο Οικονόμου και Θωμά Βαλιώτη, ενώ στο VAR θα είναι οι Ιωάννης Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Πουλικίδης.

Ακόμα, ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία θα διευθύνει το ματς του ΠΑΟΚ με τον Βόλο στην Τούμπα, ενώ στην αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Άρη στην Βοιωτία, ρέφερι θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από την Χαλκιδική.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης (Μηνούδης, Μπαλιάκας, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)

Κατσικογιάννης (Μηνούδης, Μπαλιάκας, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης) 19:30 Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet: Γιουματζίδης (Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς)

Γιουματζίδης (Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς) 20:00 ΟΦΗ-Ατρόμητος: Ζαμπαλάς (Στεφανής, Κωνσταντίνου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός-Άρης: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κατοίκος, VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης)

Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κατοίκος, VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης) 17:30 Παναθηναϊκός-Αστέρας AKTOR: Τζήλος (Οικονόμου, Βαλιώτης, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)

Τζήλος (Οικονόμου, Βαλιώτης, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης) 19:30 ΠΑΟΚ-Βόλος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης)

Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης) 21:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Στίλερ (Κοσλόφσκι, Μπορς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ρέιχελ, Ευαγγέλου)

