Ο Ράφα Μπενίτεθ στο «Γ. Καλαφάτης» και η πρώτη του προπόνηση

Τις πρώτες του ώρες στην Ελλάδα διανύει ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός που ζήτησε να είναι λιτή η παρουσίασή του καθώς εστιάζει στη δουλειά που πρέπει να γίνει, ξεναγήθηκε στο «Γ. Καλαφάτης». Το προπονητικό κέντρο του «τριφυλλιού».

Εκεί τα είπε με τον Τάκη Φύσσα ο οποίος και του έδειξε τις εγκαταστάσεις. Ο 65χρονος τεχνικός στάθηκε κυρίως στις φωτογραφίες με τις ένδοξες στιγμές του «πράσινου» παρελθόντος. Σκεπτόμενος προφανώς πως θέλει να προσθέσει και μερικές δικές του.

Λίγη ώρα μετά, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Έβγαλε το κοστούμι και φόρεσε την φόρμα του «τριφυλλιού». Είχε την πρώτη του γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές και η δουλειά άρχισε κι επίσημα!

https://www.instagram.com/p/DQMfPfsjE4w/

Παράλληλα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση. Η οποία αφορά τα επιτεύγματα στην καριέρα του Ράφα Μπενίτεθ, η οποία δικαίως τον κατατάσσει στους προπονητικούς μύθους του ποδοσφαίρου.