Ηλιόπουλος: «Τέλος στο θέατρο… Όσοι προσπαθούν να σπιλώσουν την ΑΕΚ θα λογοδοτήσουν στις Αρχές»

Σκληρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι όσοι προσπαθούν να σπιλώσουν την ομάδα του, θα λογοδοτήσουν στις Αρχές.

Βαγγέλης Πάτας

Μάριος Ηλιόπουλος ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε για την υπόθεση του Στεφάν Λανουά, έπειτα από την εκδίκαση του Πειθαρχικού Οργάνου την Παρασκευή (24/10).

Οι «κιτρινόμαυροι» πέρασαν στην… αντεπίθεση και, μέσω ανακοίνωσης, υπογράμμισαν ότι ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν τον σύλλογο.

Το πρωί του Σαββάτου (25/10), ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το δικό, σκληρό, μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας ότι: «Αυτοί που προσπαθούν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ, θα λογοδοτήσουν σε όλες τις Αρχές».

Η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου

«Έκανα πρόσφατα δηλώσεις με τις οποίες προειδοποίησα να πάψουν κάποιοι να σκάβουν λάκκους γιατί θα πέσουν οι ίδιοι μέσα... Οι ίδιοι όμως συνέχισαν. Και για δεύτερη φορά έπεσαν ξανά μέσα στον λάκκο.

Προσπάθησαν λυσσαλέα κατά το διάστημα των τελευταίων 15 ημερών να διαστρεβλώσουν και μάλιστα δύο φορές, τον ορισμό φαινόμενο Βίας. Με τζάμια, και με δήθεν προπηλακισμούς. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις απέτυχαν παταγωδώς.

... Εξ΄ιδίων κρίνουν τα αλλότρια.

Αυτοί που προσπαθούν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ, θα λογοδοτήσουν σε όλες τις Αρχές.

Τέλος το θέατρο και τα φαινόμενα απολυταρχισμού στο ποδόσφαιρο...

Καθαρότητα και Ευ Αγωνίζεσθαι, μακριά από Παρασκήνιο και Βία.

Η ΑΕΚ ειναι Συμβολο, ειναι Ιδεα...δεν φοβάται κ θα είναι για Πάντα Μονομάχος στη πρώτη γραμμή...

Όλοι όσοι αγαπούν τον Αθλητισμό και το Ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως ομάδας – εξάλλου πρόκειται και για κοινή λογική - θα έχουν αύριο Κυριακή τα μάτια τους στο Ντέρμπι και στην τήρηση του Ευ Αγωνίζεσθαι...»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Κινέζος δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Θα μας εμπνέουν πάντα οι αγώνες που έδωσε η Φώφη Γεννηματά»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

To 74% των Ελλήνων πέφτουν θύματα σε ψευδείς ειδήσεις μέσω social media

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Bασιλομήτωρ της Ταϊλάνδης, Σιρίκιτ, σε ηλικία 93 ετών

10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για τον καρκίνο του μαστού: Η πρόληψη είναι πράξη ευθύνης προς τον εαυτό μας

10:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Τέλος στο θέατρο… Όσοι προσπαθούν να σπιλώσουν την ΑΕΚ θα λογοδοτήσουν στις Αρχές»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικούς

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Ένα παιδί λιπόθυμο από αλκοόλ κάθε μέρα στο Παίδων, δείχνουν στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

10:30ΥΓΕΙΑ

Μαγνήσιο: Μπορεί αυτό το «θαυματουργό μέταλλο» να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε;

10:26LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ για τη ληστεία στο Λούβρο: «Ως επαγγελματίας κλέφτης, είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτούς τους τύπους»

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση η 32χρονη μετανάστρια που γέννησε πρόωρα

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ένας Λαρισαίος διδάσκει ελληνικά στις ΗΠΑ: Τι τον ώθησε να διασχίσει τον Ατλαντικό

10:00ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του Μαστού: Πρόληψη, διερεύνηση σε Ειδικά Κέντρα Μαστού, θεραπεία

09:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός : Συννεφιά, βροχές και βελτίωση - Θα φτάσει στους 27 η θερμοκρασία

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο Χρήστος Θηβαίος ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που πήγε στο λαϊκό προσκύνημα

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drone

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Παπαδόπουλος για Διονύση Σαββόπουλο: «Όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ θα μας λείπει»

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει για εκείνον»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού στον Άγνωστο Στρατιώτη πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή που βίασε και δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα Νταβιέ

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικούς

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ