Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: Ο Ταρέμι έβαψε «ερυθρόλευκο» το ντέρμπι της Super League

Ο Μεχντί Ταρέμι με δύο κεφαλιές έκρινε το ντέρμπι στο Φάληρο, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 της ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Newsbomb

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0
ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ιρανός επιθετικός, με τη διάθεση, τα τρεξίματα και τη δημιουργία φάσεων, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ταρέμι με δύο κεφαλιές έκανε τη… διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 33ο λεπτό κέρδισε πέναλτι για χέρι του Βίντα, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ελ Κααμπί, ενώ 67’ έστειλε ο ίδιος την μπάλα στα δίχτυα, για να γνωρίσει την αποθέωση όταν έγινε αλλαγή δύο λεπτά αργότερα.

Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν έτσι στο κυνήγι του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν βαθμό παραπάνω, ενώ η ΑΕΚ, η οποία έχασε δεύτερο σερί ντέρμπι, έμεινε στο -4 από την κορυφή. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν απείλησαν, λόγω της έλλειψης σωστών αποφάσεων στην τελική πάσα και πλήρωσαν την αδυναμία στο ψηλό παιχνίδι.

Η εξέλιξη του Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Το ντέρμπι ξεκίνησε με τις ομάδες να είναι επιφυλακτικές στο πρώτο τέταρτο, όπου το μόνο που είδαμε ήταν μια τελική με τον Ελ Κααμπί. Στο 16ο λεπτό, όμως, ο Μαροκινός έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, με τον Στρακόσα να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ που έγινε στην κίνηση.

Η ΑΕΚ ήταν αρκετή νευρική, με τον Μάνταλο να μην ξεκινάει καλά τον αγώνα. Σταδιακά, όμως, οι παίκτες του Νίκολιτς ισορρόπησαν την κατάσταση και προσπάθησαν να απειλήσουν, τροφοδοτώντας τον Γιόβιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν απειλήθηκαν με εξαίρεση τη μεγάλη ευκαιρία του Ελ Κααμπί, ωστόσο ένα λάθος στην μεγάλη περιοχή της έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ. Ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, ο Κροάτης είχε απλωμένο χέρι κι ο Στίλερ υπέδειξε το πέναλτι. Ο Ελ Κααμπί δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με εύστοχη εκτέλεση έκανε το 1-0 στο 33ο λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ που τους έδωσε το γκολ, αλλά απείλησε ουσιαστικά μόνο μια φορά σε μια φάση που ξεκίνησε, έπειτα από λανθασμένη τελική επιλογή του Ρότα.

Στην αντεπίθεση, ο Ελ Κααμπί έδωσε στον Ποντένσε, ο οποίος έκανε το δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα. Στα υπολειπόμενα λεπτά η ΑΕΚ έδειξε να βγάζει αντίδραση, αλλά είχε μόνο κάποια προϋποθέσεις, ενώ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Έσε στον Καλοσκάμη στο 45’.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά της έλειψε η αποτελεσματική τελική πάσα. Οι «κιτρινόμαυροι» έγινε απειλητικοί στο 54ο λεπτό, με το σουτ του Γιόβιτς από πλάγια δεξιά στο ύψος της περιοχής να περνάει λίγο πάνω από την εστία.

Η «Ένωση» είχε καλύτερη εικόνα στο δεύτερο μέρος, κράτησε την μπάλα και πάτησε την αντίπαλη περιοχή, αλλά όταν ο Νίκολιτς με τις αλλαγές του πήγε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του ήρθε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ «χτύπησαν» ξανά με κεφαλιά (από μια τέτοια προήλθε το πέναλτι) του Ταρέμι, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από την εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, για το 2-0 στο 67’. Ο Ιρανός εξελίχθηκε σε πρόσωπο του αγώνα και γι’ αυτό τον λόγο αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού δύο λεπτά αργότερα όταν έδωσε τη θέση στον Ροντινέι.

Στις καθυστερήσεις, ο Τζολάκης έδιωξε εντυπωσιακά το σουτ του Γκατσίνοβιτς, στην καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο ματς.

Διαιτητής: Τομπάιας Στίλερ (Γερμανία)
Κίτρινες: Ποντένσε, Γκαρθία, Ρέτσος - Κοϊτά, Μάνταλος.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία (69' Σκιπιόνι), Καμπελά (63' Τσικίνιο), Ποντένσε (83' Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (84' Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι (69' Ροντινέι).
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Πενράις (79' Πήλιος), Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν (62' Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (71' Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς, Κοϊτά (71' Πιερό), Καλοσκάμης (62' Κουτέσα).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:15ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα σε ποταμό - Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 29 τραυματίες

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 23χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε το ατύχημα με το βρέφος και το καυτό λάδι - «Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: Ο Ταρέμι έβαψε «ερυθρόλευκο» το ντέρμπι της Super League

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός, υποχώρησε τρίτη η ΑΕΚ

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (τελικό): Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το ντέρμπι του Φαλήρου

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Παππούς έπεσε νεκρός στο γλέντι για τη βάπτιση της εγγονής του - Λιποθύμησε την ώρα που χόρευε

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της Λιθουανίας: Κλειστό ξανά το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ επιτρέπει σε ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου να εισέλθουν στη Γάζα

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συγκέντρωση νοσταλγών του Μουσολίνι στην ιδιαίτερη πατρίδα του - 103 έτη από την επιβολή της φασιστικής δικτατορίας - Δείτε βίντεο

22:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αχαΐα: Άγρια επεισόδια στον αγώνα Πάτρα 2005- ΑΕ Αιγίου - Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τον πυροβόλησε την ώρα που χόρευε στην πίστα - Προσωπικές διαφορές, το επικρατέστερο σενάριο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το Μόναχο θα διεκδικήσει την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Το 63% τάχθηκε υπέρ της ενέργειας σε δημοψήφισμα

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη συνέντευξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Θα είμαστε καλά, με στέλνει ο Τραμπ»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: «Έπεσε» η πόλη Ελ Φασέρ - Ολόκληρο το Νταρφούρ στα χέρια των «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης»

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καταγγελία 72χρονου για άγριο ξυλοδαρμό σε γκαράζ πλοίου - Βίντεο-ντοκουμέντο

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 1.000.000 ευρώ

22:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Τα επαγγέλματα που πρωταγωνιστούν στην απόκρυψη εισοδημάτων παρά τους ελέγχους

22:05ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Έντονη αντίδραση Έρχιουρμαν για μνημείο αγνοουμένων στο Ευρωκοινοβούλιο

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τη Λινέτ Κάμπελ; Είχε διαβάσει σε Ταρώ τη δολοφονία της δύο χρόνια νωρίτερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε το ατύχημα με το βρέφος και το καυτό λάδι - «Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τον πυροβόλησε την ώρα που χόρευε στην πίστα - Προσωπικές διαφορές, το επικρατέστερο σενάριο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα περάσει - Θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Παππούς έπεσε νεκρός στο γλέντι για τη βάπτιση της εγγονής του - Λιποθύμησε την ώρα που χόρευε

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

22:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αχαΐα: Άγρια επεισόδια στον αγώνα Πάτρα 2005- ΑΕ Αιγίου - Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη συνέντευξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Θα είμαστε καλά, με στέλνει ο Τραμπ»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

21:47ΚΟΣΜΟΣ

«Ο θεός να βάλει το χέρι του»: Το πανεπιστήμιο του Σέφιλντ προειδοποιεί τους φοιτητές για το περιεχόμενο της Βίβλου - Θύελλα αντιδράσεων

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καταγγελία 72χρονου για άγριο ξυλοδαρμό σε γκαράζ πλοίου - Βίντεο-ντοκουμέντο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε από κατανάλωση αλκοόλ - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ