Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: Ο Ταρέμι έβαψε «ερυθρόλευκο» το ντέρμπι της Super League

Ο Ιρανός επιθετικός, με τη διάθεση, τα τρεξίματα και τη δημιουργία φάσεων, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ταρέμι με δύο κεφαλιές έκανε τη… διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 33ο λεπτό κέρδισε πέναλτι για χέρι του Βίντα, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ελ Κααμπί, ενώ 67’ έστειλε ο ίδιος την μπάλα στα δίχτυα, για να γνωρίσει την αποθέωση όταν έγινε αλλαγή δύο λεπτά αργότερα.

Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν έτσι στο κυνήγι του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν βαθμό παραπάνω, ενώ η ΑΕΚ, η οποία έχασε δεύτερο σερί ντέρμπι, έμεινε στο -4 από την κορυφή. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν απείλησαν, λόγω της έλλειψης σωστών αποφάσεων στην τελική πάσα και πλήρωσαν την αδυναμία στο ψηλό παιχνίδι.

Η εξέλιξη του Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Το ντέρμπι ξεκίνησε με τις ομάδες να είναι επιφυλακτικές στο πρώτο τέταρτο, όπου το μόνο που είδαμε ήταν μια τελική με τον Ελ Κααμπί. Στο 16ο λεπτό, όμως, ο Μαροκινός έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, με τον Στρακόσα να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ που έγινε στην κίνηση.

Η ΑΕΚ ήταν αρκετή νευρική, με τον Μάνταλο να μην ξεκινάει καλά τον αγώνα. Σταδιακά, όμως, οι παίκτες του Νίκολιτς ισορρόπησαν την κατάσταση και προσπάθησαν να απειλήσουν, τροφοδοτώντας τον Γιόβιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν απειλήθηκαν με εξαίρεση τη μεγάλη ευκαιρία του Ελ Κααμπί, ωστόσο ένα λάθος στην μεγάλη περιοχή της έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ. Ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, ο Κροάτης είχε απλωμένο χέρι κι ο Στίλερ υπέδειξε το πέναλτι. Ο Ελ Κααμπί δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με εύστοχη εκτέλεση έκανε το 1-0 στο 33ο λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ που τους έδωσε το γκολ, αλλά απείλησε ουσιαστικά μόνο μια φορά σε μια φάση που ξεκίνησε, έπειτα από λανθασμένη τελική επιλογή του Ρότα.

Στην αντεπίθεση, ο Ελ Κααμπί έδωσε στον Ποντένσε, ο οποίος έκανε το δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα. Στα υπολειπόμενα λεπτά η ΑΕΚ έδειξε να βγάζει αντίδραση, αλλά είχε μόνο κάποια προϋποθέσεις, ενώ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Έσε στον Καλοσκάμη στο 45’.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά της έλειψε η αποτελεσματική τελική πάσα. Οι «κιτρινόμαυροι» έγινε απειλητικοί στο 54ο λεπτό, με το σουτ του Γιόβιτς από πλάγια δεξιά στο ύψος της περιοχής να περνάει λίγο πάνω από την εστία.

Η «Ένωση» είχε καλύτερη εικόνα στο δεύτερο μέρος, κράτησε την μπάλα και πάτησε την αντίπαλη περιοχή, αλλά όταν ο Νίκολιτς με τις αλλαγές του πήγε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του ήρθε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ «χτύπησαν» ξανά με κεφαλιά (από μια τέτοια προήλθε το πέναλτι) του Ταρέμι, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από την εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, για το 2-0 στο 67’. Ο Ιρανός εξελίχθηκε σε πρόσωπο του αγώνα και γι’ αυτό τον λόγο αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού δύο λεπτά αργότερα όταν έδωσε τη θέση στον Ροντινέι.

Στις καθυστερήσεις, ο Τζολάκης έδιωξε εντυπωσιακά το σουτ του Γκατσίνοβιτς, στην καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο ματς.

Διαιτητής: Τομπάιας Στίλερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Ποντένσε, Γκαρθία, Ρέτσος - Κοϊτά, Μάνταλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία (69' Σκιπιόνι), Καμπελά (63' Τσικίνιο), Ποντένσε (83' Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (84' Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι (69' Ροντινέι).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Πενράις (79' Πήλιος), Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν (62' Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (71' Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς, Κοϊτά (71' Πιερό), Καλοσκάμης (62' Κουτέσα).

