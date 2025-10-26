Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Εκτός από το ντέρμπι της Super League ο Ελίασον, λόγω τραυματισμού
Ο Νίκλας Ελίασον αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού κι έμεινε εκτός από την «κιτρινόμαυρη» αποστολή για το ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με μια σημαντική απουσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ΑΕΚ, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στον Σουηδό εξτρέμ.
Ο Ελίασον αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και τέθηκε νοκ άουτ από τη μάχη του Φαλήρου. Η σοβαρότητα της κατάστασης του θα γίνει πιο ξεκάθαρη από τη Δευτέρα (27/10).
Δείτε ΕΔΩ τις ενδεκάδες των δύο ομάδων
Το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (26/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Ασταμάτητος παρά την κούραση και έμεινε κορυφή
20:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οκτώ Έλληνες της Διασποράς τιμήθηκαν με το βραβείο “Αργώ”
20:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος: Τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
20:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νεύρα στο clasico: Ο Βινίσιους πήγε να επιτεθεί στον Γιαμάλ μετά το ματς
08:57 ∙ WHAT THE FACT