Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League
Δείτε τις επιλογές των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μάρκο Νίκολιτς για τις ενδεκάδες του ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο - Έσε, Γκαρθία, Ποντένσε, Καμπελά - Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Πιερό.
