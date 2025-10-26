Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Πιερό.

