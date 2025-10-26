Super League Βαθμολογία: Κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός, υποχώρησε τρίτη η ΑΕΚ
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής διατηρούν στην πρώτη θέση τον ΠΑΟΚ, με τους «ερυθρόλευκους» που πήραν το ντέρμπι με την ΑΕΚ να είναι πολύ κοντά, ενώ η Ένωση «έπεσε» 3η – Ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, έφερε ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Λογικό κι αναμενόμενο καθώς υπήρχε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0.
Οι Πειραιώτες είναι μόνοι δεύτεροι πλέον με 19 βαθμούς, αφήνοντας την Ένωση τρίτη με 16. Μέσα σε δύο αγωνιστικές η ομάδα του Νίκολιτς από την κορυφή βρέθηκε 3η. Πρώτος ο ΠΑΟΚ που νίκησε 3-0 τον Βόλο και είναι στους 20.
Η ήττα της ομάδας της Μαγνησίας, αλλά και το 1-1 Λεβαδειακού με Άρη, τους κρατούν στους 12 βαθμούς. Εκεί όπου ανέβηκε και ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας κάποιες θέσεις ακόμη με το 2-0 επί του Asteras Aktor στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ. Μάλιστα οι «πράσινοι» έχουν αγώνα λιγότερα καθώς χρωστούν το ματς που αναβλήθηκε με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.
SUPER LEAGUE – 8η αγωνιστική
Σάββατο 25/10
- Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1
- Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2
- ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3
Κυριακή 26/10
- Λεβαδειακός – Άρης 1-1
- Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0
- ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Π.Α.Ο.Κ. 20
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19
3. Α.Ε.Κ. 16
4. ΑΡΗΣ 12
5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12
6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 (7αγ.)
7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 12
8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9
9. ΚΗΦΙΣΙΑ 9
10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8
11. Α.Ε.Λ. 7
12. Ο.Φ.Η. 6 (7αγ.)
13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5
14. ASTERAS AKTOR 3
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
- 18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός
- 19:30 Ατρόμητος – Κηφισιά
- 20:00 Ολυμπιακός – Άρης
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
- 17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός
- 19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ
- 21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
- 17:00 Asteras Aktor – ΟΦΗ