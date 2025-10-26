Super League Βαθμολογία: Κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός, υποχώρησε τρίτη η ΑΕΚ

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής διατηρούν στην πρώτη θέση τον ΠΑΟΚ, με τους «ερυθρόλευκους» που πήραν το ντέρμπι με την ΑΕΚ να είναι πολύ κοντά, ενώ η Ένωση «έπεσε» 3η – Ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Super League Βαθμολογία: Κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός, υποχώρησε τρίτη η ΑΕΚ
Η ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, έφερε ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Λογικό κι αναμενόμενο καθώς υπήρχε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0.

Οι Πειραιώτες είναι μόνοι δεύτεροι πλέον με 19 βαθμούς, αφήνοντας την Ένωση τρίτη με 16. Μέσα σε δύο αγωνιστικές η ομάδα του Νίκολιτς από την κορυφή βρέθηκε 3η. Πρώτος ο ΠΑΟΚ που νίκησε 3-0 τον Βόλο και είναι στους 20.

Η ήττα της ομάδας της Μαγνησίας, αλλά και το 1-1 Λεβαδειακού με Άρη, τους κρατούν στους 12 βαθμούς. Εκεί όπου ανέβηκε και ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας κάποιες θέσεις ακόμη με το 2-0 επί του Asteras Aktor στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ. Μάλιστα οι «πράσινοι» έχουν αγώνα λιγότερα καθώς χρωστούν το ματς που αναβλήθηκε με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

SUPER LEAGUE – 8η αγωνιστική

Σάββατο 25/10

  • Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1
  • Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2
  • ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26/10

  • Λεβαδειακός – Άρης 1-1
  • Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0
  • ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0
  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 20

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19

3. Α.Ε.Κ. 16

4. ΑΡΗΣ 12

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 (7αγ.)

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 12

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8

11. Α.Ε.Λ. 7

12. Ο.Φ.Η. 6 (7αγ.)

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

14. ASTERAS AKTOR 3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

  • 18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός
  • 19:30 Ατρόμητος – Κηφισιά
  • 20:00 Ολυμπιακός – Άρης

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

  • 17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός
  • 19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ
  • 21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

  • 17:00 Asteras Aktor – ΟΦΗ

