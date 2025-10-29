Super League: Ο Γερμανός Σίμπερτ στο Ολυμπιακός - Άρης | Οι ορισμοί των διαιτητών

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) τους ορισμούς της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για τα παιχνίδια της 9ης στροφής του πρωταθλήματος και στο πιο σημαντικό ματς, αυτό του «Γ. Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη, επιλέχθηκε ο Ντάνιελ Σίμπερτ από την Γερμανία.

Ο 41χρονος ανήκει στην κατηγορία elite της UEFA και στην αναμέτρηση του Σαββάτου (01/11) θα έχει βοηθούς του τους συμπατριώτες του Γιαν Σέιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Βεργέτης από τον σύνδεσμο της Αρκαδίας.

Στον έλεγχο του VAR επικεφαλής θα είναι ο επίσης Γερμανός Μπέντζαμιν Κόρτους με βοηθό του τον Στέφανο Κουμπαράκη από το σύνδεσμο Κυκλάδων. Παρατηρητής του αγώνα θα είναι ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Από εκεί και πέρα, την αναμέτρηση που θα ανοίξει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής, μεταξύ του Βόλου και του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος θα έχει βοηθούς του τους Τρύφωνα Πετρόπουλο και Ιορδάνη Απτόσογλου, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Μελέτης Γιουλματζίδης. Στο VAR θα είναι οι Παναγιώτης Κουκουλάς και Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Στο παιχνίδι του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες θα διευθύνει ο Θανάσης Τζήλος, με βοηθούς τους Γιώργο Στεφανή και Θωμά Βαλιώτη, με τον Παναγιώτη Τσιάρα να είναι ο 4ος. Στο VAR τον έλεγχο θα έχουν οι Αλέξανδρος Τσακαλίδης και Μιχάλης Ματσούκας.

Τέλος, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό θα σφυρίξει ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, με τους Λάζαρο Δημητριάδη και Γεωργία Κομισοπούλου να είναι οι βοηθοί του. Τέταρτος θα είναι ο Φώτης Ντάουλας, ενώ οι Άγγελος Ευαγγέλου και Ελένη Αντωνίου θα είναι στο VAR.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

18:00 Βόλος-Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου
4ος: Γιουματζίδης
VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης

19:30 Ατρόμητος-Κηφισιά
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Νικολακάκης, Χριστοδούλου
4ος: Ανδρικόπουλος
VAR: Ζαμπάλας, Μόσχου

20:00 Ολυμπιακός-Άρης
Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ
Βοηθοί: Γιαν Σέιντελ, Ράφαελ Φόλτιν
4ος: Βεργέτης
VAR: Μπέντζαμιν Κόρτους, Κουμπαράκης.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:30 ΑΕΛ-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Κατοίκος
Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής
4ος: Κόκκινος
VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπάλας

19:30 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Τζήλος
Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης
4ος: Τσιάρας
VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας

21:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός
Διαιτητής: Παπαδόπουλος
Βοηθοί: Δημητριάδης, Κομισοπούλου
4ος: Ντάουλας
VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR-ΟΦΗ
Διαιτητής: Πολυχρόνης
Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας
4ος: Ανδριανός
VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος

