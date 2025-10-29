ΟΦΗ: Έγινε κάτοικος... Ηρακλείου και επίσημα ο Κόντης

Ο Χρήστος Κόντης είναι ο νέος προπονητής του ΟΦΗ, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη (29/10) από τους Κρητικούς.

Χρήστος Κόντης
Ο Έλληνας κόουτς ανακοινώθηκε από τους Κρητικούς
OFI Crete FC
Μόλις λίγες ημέρες έμεινε… άνεργος ο Έλληνας προπονητής, καθώς μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, την Τετάρτη (29/10) ανακοινώθηκε επίσημα από τον ΟΦΗ, αναλαμβάνοντας το… τιμόνι των «ασπρόμαυρων» του Ηρακλείου.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον κ. Χρήστο Κόντη, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους πιο εξελίξιμους προπονητές στη χώρα μας.

Σε ηλικία 36 ετών ο κ. Κόντης ήταν άμεσος συνεργάτης του κ. Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο πανηγύρισαν την κατάκτηση του κυπριακού πρωταθλήματος, καθώς και τη συμμετοχή της ομάδας στη φάση των ομίλων του Champions League.

Από το 2013 ως το 2017 ανέλαβαν την τεχνική ηγεσία της Al Nasr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου πανηγύρισαν την κατάκτηση του GCC Champions Cup (2013-14) και των κυπέλλων των ΗΑΕ President Cup & Etisalat Cup (2014-15).

Το 2017–18 ήταν στο τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού, ολοκληρώνοντας τη σεζόν ως πρώτος προπονητής.

Το 2019–20 εργάστηκε στην Hatta Club και παρέμεινε ως τα μέσα της σεζόν 2020–21, όταν εντάχθηκε ξανά στο τεχνικό επιτελείο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ως άμεσος συνεργάτης του στον πάγκο του Παναθηναϊκό, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ως προπονητής του ΝΠΣ Βόλου, κατάφερε να διατηρήσει την ομάδα της Μαγνησίας στη Superleague, ενώ λίγο πριν το φινάλε της σεζόν 2023-24 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού και ως πρώτος προπονητής κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Ακολούθησε η συνεργασία με την Al Fayha στη Σαουδική Αραβία, ενώ τελευταίος σταθμός της προπονητικής του καριέρας ήταν ο Παναθηναϊκός.

Μαζί με τον κ. Κόντη, το τεχνικό τιμ της ομάδας μας θα στελεχώσουν οι: Αλέξανδρος Τζιόλης (άμεσος συνεργάτης προπονητή), Ευθύμης Κυπριανού (προπονητής φυσικής κατάστασης), Διονύσης Χιώτης (προπονητής τερματοφυλάκων) και Χάρης Τσελεμπόνης (αναλυτής)».

Μπούσης: «Μοιράζεται το όραμά μας»

Μετά τη συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, τόνισε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:

«Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τον Χρήστο Κόντη ως τον νέο προπονητή της ομάδας μας. Είμαι βέβαιος ότι η τεχνογνωσία του, η ηγετική του ικανότητα και η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία και φιλοδοξία θα βοηθήσουν την ομάδα μας να κάνει το επόμενο βήμα και να γεμίσει περηφάνια τους φιλάθλους μας.

Μοιράζεται το όραμά μας και τη φιλοδοξία μας για μια δυνατή, ανταγωνιστική και παθιασμένη ομάδα, που θα εκπροσωπεί τις αξίες του συλλόγου μέσα και έξω από το γήπεδο.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Καλώ όλους τους φιλάθλους μας να σταθούν στο πλευρό του νέου μας προπονητή και των ποδοσφαιριστών μας, να γεμίσουν το γήπεδο με ενέργεια και πίστη και να τους στηρίξουν σε κάθε πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα!».

