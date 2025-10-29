Κύπελλο Ελλάδας: «Μάχη» με Ατρόμητο ο Παναθηναϊκός - Εντός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ - Το πρόγραμμα

Το απόγευμα της Τρίτης (28/10) ο ΟΦΗ έκανε το 3Χ3 στον δεύτερο τη τάξει θεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη στιγμή που Παναιτωλικός και Κηφισιά πήραν τις πρώτες τους νίκες, στην πρώτη ημέρα της 3ης αγωνιστικής της League Phase.

Μία μέρα αργότερα, την Τετάρτη (29/10) θα διεξαχθεί το κυρίως… μενού, μια και το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι παιχνίδια. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο ματς του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι μετρούν 4 βαθμούς στις πρώτες δύο αγωνιστικές, ενώ οι «πράσινοι» έχουν συγκεντρώσει 3 βαθμούς σε μία αγωνιστική, αφού δεν πήραν μέρος στην 2η στροφή, ελέω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην ΑΕΛ, στην δεύτερη αγωνιστική των «ερυθρόλευκων» και του «Δικέφαλου του Βορρά» στο Κύπελλο, τη στιγμή που ο Άρης αντιμετωπίζει το Αιγάλεω και η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με την Ηλιούπολη.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά - Athens Kallithea FC 2-1

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

15:00 Αιγάλεω - Άρης (CosmoteSport 3)

15:30 Ηλιούπολη - ΑΕΚ (CosmoteSport 2)

17:30 Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ (CosmoteSport 1)

18:30 Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (CosmoteSport 3)

19:30 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (CosmoteSport 2)

21:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ (CosmoteSport 1)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

ΟΦΗ 9 (3 αγ.) Λεβαδειακός 6 ΑΕΚ 6 Άρης 6 Κηφισιά 5 (3 αγ.) Ατρόμητος 4 Βόλος ΝΠΣ 4 Ολυμπιακός 3 (1 αγ.) Παναθηναϊκός 3 (1 αγ.) Ηρακλής 3 Παναιτωλικός 3 (3 αγ.) Ελλάς Σύρου 3 (3 αγ.) ΑΕΛ 1 Αστέρας AKTOR 1 Μαρκό 1 Καβάλα 1 ΠΑΟΚ 0 (1 αγ.) Ηλιούπολη 0 Αιγάλεω 0 Athens Kallithea FC 0 (3 αγ.)

Επόμενη αγωνιστική (4η - 2-4 Δεκεμβρίου)

ΑΕΚ - ΟΦΗ

ΑΕΛ - Ατρόμητος

Αστέρας AKTOR - Ηλιούπολη

Athens Kallithea - Καβάλα

Άρης - ΠΑΟΚ

Βόλος - Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός

Μαρκό - Λεβαδειακός

Ηρακλής - Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός - Κηφισιά

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase κάθε σύλλογος θα δώσει 4 αναμετρήσεις, δύο εντός έδρας και δύο εκτός έδρας με τους τέσσερις αντιπάλους να προέρχονται από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι βαθμοί θα υπολογίζονται σε ενιαίο πίνακα, όπως γίνεται και στα Κύπελλα Ευρώπης, από την περσινή σεζόν.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις θα πάρουν απ’ ευθείας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Αυτές που θα βρεθούν από την 5η έως την 12η θέση θα δώσουν μονούς αγώνες play offs με τις ομάδες που τερμάτισαν πιο ψηλά στην ενιαία βαθμολογία να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

4o ζευγάρι: 8ος με 9ο

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των play offs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο). 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο). 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο). 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Ημιτελικοί

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου

προημιτελικού.

ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού. 2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Τελικός

Ο Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

