Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας και τα highlights των αγώνων της Τρίτης (28/10).

Newsbomb

Τιάγκο Νους ΟΦΗ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τρεις αγώνες άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.

Ο ΟΦΗ βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στον Ηρακλή, αλλά έκανε την ανατροπή, νίκησε 3-1 κι πανηγύρισε την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα ματς.

Ο Παναιτωλικός επικράτησε 4-1 της Ελλάδας Σύρου και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η Athens Kalithea προηγήθηκε νωρίς, αλλά η Κηφισιά έκανε την ανατροπή μέσα σε ένα πεντάλεπτο και πήρε με 2-1 το πρώτο της «τρίποντο» στη διοργάνωση.

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

  • ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.
  1. ΟΦΗ 3 9
  2. Λεβαδειακός 2 6
  3. ΑΕΚ 2 6
  4. Άρης 2 6
  5. Κηφισιά 3 5
  6. Ατρόμητος Αθηνών 2 4
  7. Βόλος ΝΠΣ 2 4
  8. Παναιτωλικός 3 3
  9. Ολυμπιακός 1 3
  10. Παναθηναϊκός 1 3
  11. Ηρακλής 1 3
  12. Ελλάς Σύρου 3 3
  13. ΑΕΛ 2 1
  14. Αστέρας Τρίπολης 2 1
  15. Μαρκό 2 1
  16. Καβάλα 2 1
  17. Athens Kallithea FC 3 0
  18. Ηλιούπολη 2 0
  19. ΠΑΟΚ 1 0
  20. Αιγάλεω 1931 2 0

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:42ΚΟΣΜΟΣ

: Εκτόξευση πυραύλων κρουζ από τη Βόρεια Κορέα, λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ στη Νότια Κορέα

01:20ΕΘΝΙΚΑ

Με εικόνες από την Προεδρική Φρουρά και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου

00:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι

00:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακάθεκτη η Wall Street – Νέα ιστορικά ρεκόρ σημείωσαν οι δείκτες

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χολμς - Τα ματς που θα χάσει σε Euroleague και GBL

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

North Evia Pass 2025: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ο Χολμς μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα» | Οι δηλώσεις Αταμάν

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανυπόφορη η κατάσταση με τα σκουπίδια στα Σκόπια - Δύο συλλήψεις υπευθύνων

23:24ΥΓΕΙΑ

Οι 6 καλύτερες φυσικές θεραπείες για τον βήχα – Τι προτείνουν οι ειδικοί

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης 103-76: Άντεξε για ένα ημίχρονο

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Κιάμος «τρέλανε» το κοινό του Ρεθύμνου – Μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85 (τελικό): Επιστροφή στις νίκες για το «τριφύλλι»

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Πανιώνιος – Τρέντο 87-91: Ήττα των «κυανέρυθρων» στο ντεμπούτο του Ζούρου

22:54LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς αποκαλύπτει ότι έχει «σπάσει» το γυαλί στη σχέση με την κόρη του: «Ας το ξεπεράσει, αν θέλει»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

01:20ΕΘΝΙΚΑ

Με εικόνες από την Προεδρική Φρουρά και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

18:34LIFESTYLE

Viral μελισσοκόμος σε Καραμήτρου: «Δεν περίμενα να επικοινωνήσετε μαζί μου» - Η νέα συνάντηση

10:12WHAT THE FACT

Μάθημα ανθρωπιάς από την Ιαπωνία: Κατασκευάζει θερμαινόμενα παγκάκια για τους άστεγους

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

15:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου της

16:14ΕΘΝΙΚΑ

Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ μιλά αποκλειστικά στο Newsbomb: «Τιμώ αυτούς που πέταξαν πάνω από κάθε φόβο και ξεπέρασαν τα ανθρώπινα όρια για την ελευθερία»

14:47LIFESTYLE

Πιο όμορφη από τη μητέρα της! Δείτε την κόρη της Ίνας Λαζοπούλου (photos)

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα», η «καταιγίδα του αιώνα» χτυπάει την Τζαμάικα με ριπές ανέμου 300 χλμ

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

North Evia Pass 2025: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

00:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ