Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights
Δείτε τη βαθμολογία της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας και τα highlights των αγώνων της Τρίτης (28/10).
Με τρεις αγώνες άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.
Ο ΟΦΗ βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στον Ηρακλή, αλλά έκανε την ανατροπή, νίκησε 3-1 κι πανηγύρισε την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα ματς.
Ο Παναιτωλικός επικράτησε 4-1 της Ελλάδας Σύρου και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.
Η Athens Kalithea προηγήθηκε νωρίς, αλλά η Κηφισιά έκανε την ανατροπή μέσα σε ένα πεντάλεπτο και πήρε με 2-1 το πρώτο της «τρίποντο» στη διοργάνωση.
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
- ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.
- ΟΦΗ 3 9
- Λεβαδειακός 2 6
- ΑΕΚ 2 6
- Άρης 2 6
- Κηφισιά 3 5
- Ατρόμητος Αθηνών 2 4
- Βόλος ΝΠΣ 2 4
- Παναιτωλικός 3 3
- Ολυμπιακός 1 3
- Παναθηναϊκός 1 3
- Ηρακλής 1 3
- Ελλάς Σύρου 3 3
- ΑΕΛ 2 1
- Αστέρας Τρίπολης 2 1
- Μαρκό 2 1
- Καβάλα 2 1
- Athens Kallithea FC 3 0
- Ηλιούπολη 2 0
- ΠΑΟΚ 1 0
- Αιγάλεω 1931 2 0
