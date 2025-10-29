Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights

Με τρεις αγώνες άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.

Ο ΟΦΗ βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στον Ηρακλή, αλλά έκανε την ανατροπή, νίκησε 3-1 κι πανηγύρισε την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα ματς.

Ο Παναιτωλικός επικράτησε 4-1 της Ελλάδας Σύρου και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η Athens Kalithea προηγήθηκε νωρίς, αλλά η Κηφισιά έκανε την ανατροπή μέσα σε ένα πεντάλεπτο και πήρε με 2-1 το πρώτο της «τρίποντο» στη διοργάνωση.

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.

ΟΦΗ 3 9 Λεβαδειακός 2 6 ΑΕΚ 2 6 Άρης 2 6 Κηφισιά 3 5 Ατρόμητος Αθηνών 2 4 Βόλος ΝΠΣ 2 4 Παναιτωλικός 3 3 Ολυμπιακός 1 3 Παναθηναϊκός 1 3 Ηρακλής 1 3 Ελλάς Σύρου 3 3 ΑΕΛ 2 1 Αστέρας Τρίπολης 2 1 Μαρκό 2 1 Καβάλα 2 1 Athens Kallithea FC 3 0 Ηλιούπολη 2 0 ΠΑΟΚ 1 0 Αιγάλεω 1931 2 0

