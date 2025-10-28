Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας!

Η Athens Kalithea προηγήθηκε νωρίς, αλλά η Κηφισιά έκανε την ανατροπή μέσα σε ένα πεντάλεπτο και πήρε με 2-1 το πρώτο της «τρίποντο» στο Κύπελλο Ελλάδας.

Newsbomb

Κηφισιά
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τις ισοπαλίες με Αστέρα AKTOR και Καβάλα (1-1 και τα δύο ματς) η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πήρε το πρώτο «τρίποντο» της στη League Phase.

Η Κηφισιά κατάφερε να αντιδράσει, μετά τις αλλαγές που έκανε ο Αργεντινός τεχνικός στο δεύτερο ημίχρονο, κι επέστρεψε από το 0-1, το οποίο είχε δημιουργηθεί από το 8' με το γκολ του Καντίγιο.

Η ανατροπή ήρθε μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών με τα γκολ των Αμάνι (65’) και Μούσιολικ (69’). Η ομάδα της Super League 2 γνώρισε την τρίτη σερί ήττα της στο Κύπελλο και, πλέον, οι ελπίδες πρόκρισης εξανεμίστηκαν.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Κίτρινες: Μαϊντάνα, Εμπο, Ξενόπουλος - Ινσούα, Προδρομίτης
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ (46' Χουχούμης), Σόουζα (83' Χριστόπουλος), Έμπο, Ρουκουνάκης, Λίγδας (46' Πατηρας), Ντίας (61' Αμάνι), Μαϊντάνα, Εσκιβέλ (46' Τζίμας), Μούσιολικ, Σμπώκος
ATHENS KALLITHEA (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Προδρομίτης, Σωτηράκος, Ινσούα, Πανάγου, Γερολέμου (90' Παϊσάο), Σαταριάνο, Παυλάκης (75' Βασιλόγιαννης), Ζωγραφάκης, Σαρδέλης (46' Μαυρίας), Καντίγιο (75' Φροσύνης)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

22:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Μία σύλληψη στο Κιλκίς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας!

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή σελίδας στην Amazon: Απολύει 14.000 υπαλλήλους λόγω τεχνητής νοημοσύνης

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Φόβοι για ένταση ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων των αγροτών στην Κρήτη

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα - Αποκολλήθηκε στέγη νοσοκομείου - Χωρίς ρεύμα το μισό νησί - Προειδοποίηση για κροκόδειλους

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Με λαμπρότητα και υπερηφάνεια γιόρτασε το Ρέθυμνο την 28η Οκτωβρίου

22:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Uber επενδύει σε στόλο 100.000 ρομποταξί – Πότε θα τα δούμε στους δρόμους

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 20 νεκροί σε αστυνομική έφοδο για ναρκωτικά και trafficking στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Βίντεο

21:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (28/10): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 24 εκατομμύρια ευρώ

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Λουλούδια και κεριά στα γραμμένα ονόματα των θυμάτων

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι σε κεντρική οδό της πόλης

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 117 μετανάστες έφτασαν στο νησί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

21:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεβίτσε – ΑΕΚ 69-71: Έκανε το «3 στα 3» στο BCL με καθοριστικό Μπάρτλεϊ

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Το διαχρονικό “ΟΧΙ” των Ελλήνων μας δείχνει τον δρόμο της ευθύνης»

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: LIVE ο αγώνας του «τριφυλλιού» στη Euroleague

20:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Apple «σαρώνει» στο χρηματιστήριο, ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια σε αξία

20:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για το επεισόδιο οπαδικής βίας

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα - Αποκολλήθηκε στέγη νοσοκομείου - Χωρίς ρεύμα το μισό νησί - Προειδοποίηση για κροκόδειλους

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: LIVE ο αγώνας του «τριφυλλιού» στη Euroleague

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

18:34LIFESTYLE

Viral μελισσοκόμος σε Καραμήτρου: «Δεν περίμενα να επικοινωνήσετε μαζί μου» - Η νέα συνάντηση

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

15:47LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Φόβοι για ένταση ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων των αγροτών στην Κρήτη

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Κύμα ισραηλινών επιθέσεων με εντολή Νετανιάχου - Βανς: Αψιμαχίες

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα», η «καταιγίδα του αιώνα» χτυπάει την Τζαμάικα με ριπές ανέμου 300 χλμ

17:05ΕΛΛΑΔΑ

ΗΠΑ: Καταδίωξη με τραγική κατάληξη στο Λος Άντζελες

17:44LIFESTYLE

Γιώργος Κακοσαίος: «Η μητέρα μου, μου φτιάχνει το καμαρίνι, όπως έκανε και στον πατέρα μου»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Λουλούδια και κεριά στα γραμμένα ονόματα των θυμάτων

18:50ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28η Οκτωβρίου: Η γκάφα του Στέλιου Πέτσα με την ελληνική σημαία που έγινε viral

16:14ΕΘΝΙΚΑ

Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ μιλά αποκλειστικά στο Newsbomb: «Τιμώ αυτούς που πέταξαν πάνω από κάθε φόβο και ξεπέρασαν τα ανθρώπινα όρια για την ελευθερία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ