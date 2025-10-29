Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και την Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (29/10).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας για την 3η αγωνιστική της League Phase, αλλά και τη «μάχη» του Ολυμπιακού με τη Μονακό για την Euroleague.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
15:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Αιγάλεω – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
15:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Ηλιούπολη – ΑΕΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σοφάδες – Μεγαρίδα
Elite League
17:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
18:00
Novasports Start
Μπεσίκτας – Μπουργκ
Euroleague
18:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μερσίν – Καρδίτσα
FIBA Basketball Champions League 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Γιουβέντους – Ουντινέζε
Serie A 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Κόμο - Ελλάς Βερόνα
Serie A 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Ρόμα – Πάρμα
Serie A 2025-26
19:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Περιστέρι – Μπρνο
FIBA Europe Cup 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
20:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
20:00
Novasports 4HD
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν
Euroleague
20:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι
21:15
Novasports Prime
Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague
21:30
COSMOTE SPORT 1 HD
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
21:45
Novasports 5HD
Μανρέσα – Μπαχτσεσεχίρ
Euroleague
21:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Μπολόνια – Τορίνο
Serie A 2025-26
21:45
Action 24
Άρσεναλ – Μπράιτον
Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 8 HD
Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς
William Hill Scottish Premiership 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Τζένοα – Κρεμονέζε
Serie A 2025-26
21:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κολωνία - Μπάγερν Μονάχου
Κύπελλο Γερμανίας 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Ίντερ – Φιορεντίνα
Serie A 2025-26
23:15
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
23:40
COSMOTE SPORT 1 HD
Ώρα Κυπέλλου
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπόστον Σέλτικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
02:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρασίνγκ Κλουμπ – Φλαμένγκο
Copa Libertadores 2025