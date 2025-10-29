Ολυμπιακός - Βόλος: Ολοκληρωτικό «λίφτινγκ» στην ενδεκάδα από τον Μεντιλίμπαρ

Οι Πειραιώτες ρίχνονται στη «μάχη» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και για την 3η αγωνιστική της League Phase του θεσμού, υποδέχονται στις 17:30 τον Βόλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε μαζικό rotation, προκειμένου να δώσει ανάσες σε βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Πασχαλάκης, ενώ στην τετράδα της άμυνας θα ξεκινήσουν οι Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Βέζο και Μάνσα.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Μουζακίτης και Σιπιόνι, ενώ μπροστά τους θα βρίσκεται ο Νασιμέντο. Στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Στρεφέτσα και Γιαζίτσι, ενώ μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Βέζο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ.