Ο Κιλιάν Εμπαπέ παρέλαβε το «χρυσό παπούτσι» για τη σεζόν 2024-25

Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε… χρυσός. Κυριολεκτικά, καθώς παρέλαβε το «χρυσό παπούτσι» για τη σεζόν 2024-25. Το οποίο κάθε χρόνο δίνεται στον κορυφαίο σκόρερ σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Αθλητικά Μέσα (ESM/ European Sport Media).

Ο διεθνής Γάλλος με 31 γκολ στη La Liga μάζεψε 62 βαθμούς, μπροστά από τον Βίκτορ Γκιόκερες (39 γκολ, 58,5 βαθμοί) και τον Μοχάμεντ Σαλάχ (29 γκολ, 58 βαθμοί).

Η τελετή απονομής του χρυσού παπουτσιού, έγινε στο προεδρικό θεωρείο του ιστορικού γηπέδου. Εκεί ήταν και ο Φλορεντίνο Πέρεθ, η ομάδα της Ρεάλ, αλλά και μέλη της οικογένειας του Εμπαπέ.

«Αγαπητέ Κιλιάν, αυτό το παπούτσι είναι ο καρπός της δέσμευσής σου στο ποδόσφαιρο. Είμαι περήφανος που έχω έναν παίκτη σαν εσένα, που αντιπροσωπεύει τέλεια τις αξίες του συλλόγου μας. Αυτό το Χρυσό Παπούτσι είναι ένα κίνητρο για εσένα να συνεχίσεις να κερδίζεις και έτσι να ενισχύσεις περαιτέρω την ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης», είπε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Έπαιξε video με όλα τα γκολ του Γάλλου την περασμένη σεζόν, ενώ έδειχνε εμφανώς συγκινημένος με την διάκριση αυτή.

Τα μόνα λόγια που είπε, ήταν: «Ευχαριστώ τον πρόεδρο και όλους στην MARCA και την European Sport Media. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου που έφεραν στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό του Κίλιαν. Έχουμε μια απίστευτη ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε πολλά πράγματα».