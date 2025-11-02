MLS: Απίθανο γκολ ο Μέσι - Ήττα για την Ίντερ Μαϊάμι στον πρώτο γύρο των playoffs

Σαμ Σάριτζ και Τζος Μπάουερ σκόραραν, βοηθώντας την Νάσβιλ να νικήσει την Ίντερ Μαϊάμι με 2-1, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στη σειρά των playoffs του πρώτου γύρου του MLS Cup.

Newsbomb

MLS: Απίθανο γκολ ο Μέσι - Ήττα για την Ίντερ Μαϊάμι στον πρώτο γύρο των playoffs
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Νάσβιλ διέκοψε ένα σερί 10 αγώνων χωρίς νίκη εναντίον της Ίντερ Μαϊάμι και οδήγησε σε έναν καθοριστικό τρίτο αγώνα που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της επόμενης Κυριακής (8/11) στη Φλόριντα.

Ήταν η πρώτη νίκη της Νάσβιλ επί της Ίντερ Μαϊάμι από τον Μάιο του 2023.

Η Ίντερ Μαϊάμι, η οποία ηγήθηκε του MLS αυτή τη σεζόν σε γκολ με 81, σκόραρε -μειώνοντας- στο 90ό λεπτό, όταν ο Λιονέλ Μέσι δέχτηκε μια μπαλιά από τον Ροντρίγκο Ντε Πολ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με ένα σουτ από τη γωνία της περιοχής με το αριστερό του πόδι.

Αλλά παρά τα έξι λεπτά καθυστερήσεων, η Ίντερ Μαϊάμι δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, κάτι που θα έστελνε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Νάσβιλ διεκδικεί την πρόκριση στον πρώτο γύρο για πρώτη φορά από το 2021. Η Ίντερ Μαϊάμι προσπαθεί να αποφύγει την ίδια μοίρα που είχε πριν από ένα χρόνο, όταν έχασε από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ στον πρώτο γύρο, έχοντας κερδίσει τον πρώτο αγώνα αυτής της σειράς αγώνων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17LIFESTYLE

Νέα αρχή για Ουίλιαμ - Κέιτ: Μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge - Αυτό είναι το νέο τους σπίτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Δεν θα γίνει σήμερα η κηδεία του 39χρονη Φανούρη Καργάκη

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια από την κάμερα του Newsbomb – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

12:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Απίθανο γκολ ο Μέσι - Ήττα για την Ίντερ Μαϊάμι στον πρώτο γύρο των playoffs

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή, αναζητούνται οι τρεις – Εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όποιον μπαίνει στο χωριό

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό - Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θα μπορούσαμε να θρηνούμε 20 νεκρούς» - Σοκάρει αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «γυμνή» ήπειρος: Πώς θα έμοιαζε η Ανταρκτική αν έλιωναν όλοι οι πάγοι της

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ και Αντετοκούνμπο κόντρα στον Ηρακλή

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Κύπρο για το μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη – «Αγαπήθηκε και ενέπνευσε όσο λίγοι, υποκλίνομαι στην πολιτική του παρακαταθήκη»

12:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης: Όσοι διακυβεύουν την ενότητα της Εκκλησίας εν ονόματι γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων διαπράττουν ύβριν ενώπιον του Θεού

12:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Λάμπρου: Δέχεται απειλές κατά της οικογένειάς του από οπαδούς

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου και Ελένη Βρεττού στην εκδήλωση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά το μακελειό – Δύο προσαγωγές από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στέλνει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δικηγόρος άφησε τη Νομική και έγινε κωμικός: Η μετανάστευση στην Αμερική και η νέα καριέρα στα 44 της χρόνια

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορεία - Τρόλεϊ: Λιγότεροι οδηγοί, μείωση δρομολογίων και περισσότερα ατυχήματα - Τι αποκαλύπτει έκθεση της ΟΣΥ

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Στάθα Καραϊβάζ για Γιάννη Λάλα: «Αν ήταν αυτός που του πήρε τη ζωή ας τον συγχωρήσει ο Θεός»

10:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ηρακλής και Μύκονος - Μαρούσι

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από την συνάντηση με Δένδια στην «αγκαλιά» του Αργυρού - Οι πρώτες στιγμές της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αράχωβα – Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Του έστησαν καρτέρι και τον εκτέλεσαν όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοχοδείου

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή, αναζητούνται οι τρεις – Εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όποιον μπαίνει στο χωριό

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια από την κάμερα του Newsbomb – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Στάθα Καραϊβάζ για Γιάννη Λάλα: «Αν ήταν αυτός που του πήρε τη ζωή ας τον συγχωρήσει ο Θεός»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά το μακελειό – Δύο προσαγωγές από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από την συνάντηση με Δένδια στην «αγκαλιά» του Αργυρού - Οι πρώτες στιγμές της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα

09:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Έρχεται ψυχρή «εισβολή» τη νέα εβδομάδα - Τι αλλάζει από τις 11 Νοεμβρίου

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

13:17LIFESTYLE

Νέα αρχή για Ουίλιαμ - Κέιτ: Μετακόμισαν και επίσημα στο Forest Lodge - Αυτό είναι το νέο τους σπίτι

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπερήρωας Γιάννης Αντετοκούνμπο! Πλακώθηκε με ληστή για να σώσει τη τσάντα μιας κυρίας - Βίντεο

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Νεκροί δύο νεαροί σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε δέντρο

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θα μπορούσαμε να θρηνούμε 20 νεκρούς» - Σοκάρει αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιάννης Λάλας: O «Body builder» της Greek Mafia που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ