ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Λατρεία για τον Στέλιο Μανωλά στην «OPAP Arena»

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena», έχοντας ως στόχο την επιστροφή στις νίκες στη Super League.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, οι φίλοι της «Ένωσης» είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με μια εμβληματική μορφή της ομάδας στο πλαίσιο του «Meet and greet the legends». Ο λόγος, φυσικά, για τον Στέλιο Μανωλά, τον άνθρωπο με τους περισσότερους τίτλους και συμμετοχές με τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Μανωλάς βρέθηκε στο ΑΕΚ Store για να μοιράσει αυτόγραφα και να φωτογραφηθεί με τους φίλους της ομάδας. Μάλιστα, στις ουρές που σχηματίστηκαν για να τον δουν από κοντά βρέθηκαν κι αρκετοί μικρότεροι φίλοι της ομάδας που δεν τον πρόλαβαν ως ποδοσφαιριστή.

Διαβάστε επίσης