ΑΕΚ: Αυτό είναι το «κλειδί» για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό – Όσα δήλωσαν ο Νίκολιτς, Μαρίν

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την ερχόμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, για την 9η αγωνιστική της Super League.

Μάρκο Νίκολιτς, Ραζβάν Μαρίν
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena», με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις του στην CosmoteTV αναφέρθηκε στο σημείο «κλειδί» της «Ένωση» τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Το ΑΕΚ – Παναιτωλικός είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (01/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport1HD.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Για το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό: «Δεν είναι ευχάριστος αντίπαλος, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Βλέπουμε ότι αυτή τη σεζόν όλοι μπορούν να πάρουν καλά αποτελέσματα. Άλλαξαν προπονητή κι έδειξαν καλή αντίδραση, κερδίζοντας στο Κύπελλο 4-1, παρακολούθησα το παιχνίδι στην τηλεόραση. Περιμένουμε ένα παιχνίδι που δεν θα είναι απλό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια ειδική διαχείριση. Αυτό που έχω πει αρκετές φορές, για εμάς η σεζόν είναι ήδη μεγάλη, γιατί ξεκινήσαμε πρώτοι από όλους τους ελληνικούς συλλόγους. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε, επίσης, πολύ σημαντικούς παίκτες τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων επιστρέφουν. Περιμένω δύο – τρεις από αυτούς να είναι στον πάγκο, αλλά χωρίς τη δυνατότητα να πάρουν πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς στην έδρα μας. Προετοιμαζόμαστε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα για αυτό το παιχνίδι. Με τη μέγιστη προσοχή, με καλό scouting, γεμάτοι εγρήγορση και με συμπεριφορά που θα πρέπει να είναι στο 100%. Νομίζω ότι το καταφέραμε αυτό στα αποδυτήρια, αλλά φυσικά το παιχνίδι θα το δείξει αυτό. Οι τρεις βαθμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς».

Για το αν περιμένει διαφορετική προσέγγιση από τον Παναιτωλικό σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου, με δεδομένη την αλλαγή προπονητή: «Παίζουν καλύτερα τώρα. Είναι ξεκάθαρο. Με έναν νέο προπονητή, ο οποίος ήταν ξανά εκεί, έχουν κάποιες ιδέες που προσπαθούν να εφαρμόσουν, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα. Εμείς θα πρέπει να το σκεφτούμε, προκειμένου να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όπως είπα, δεν είναι ευχάριστος αντίπαλος, αλλά στην έδρα μας μου αρέσει να εξαρτιόμαστε από το δικό μας παιχνίδι. Και όπως πάντα λέω, έχω απόλυτο σεβασμό για κάθε αντίπαλο, αυτό συμπεριλαμβάνει και τον Παναιτωλικό, αλλά θέλω να δω το παιχνίδι μας. Είναι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο».

Για το τι συμπεριφορά περιμένει από την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο: «Δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό τώρα. Από πλευράς συμπεριφοράς, είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Όπως έχω πει, θέλω να δω βελτίωση στη στόχευσή μας, ειδικά στο επιθετικό τρίτο και στα τελειώματα. Γιατί είναι ξεκάθαρο για εμάς, ότι όταν σκοράρουμε σχετικά νωρίς στο παιχνίδι, ας πούμε στο πρώτο ημίχρονο, γίνεται πιο εύκολο το παιχνίδι για εμάς. Γιατί τότε εμφανιζόμαστε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δημιουργούμε αρκετές ευκαιρίες σχεδόν σε κάθε παιχνίδι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Για την ώρα, εξαρτιόμαστε πολύ από τα τελειώματά μας. Το βλέπω αυτό σαν σημείο «κλειδί». Ξεκινάμε καλά, σκοράρουμε και ανακτούμε την αυτοπεποίθηση και η ομάδα μας νιώθει καλά στον αγωνιστικό χώρο. Για την ώρα, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς».

Μαρίν: «Θετική συμπεριφορά και πνεύμα αυτοθυσίας»

Ο Μάρκο Μαρίν στις δηλώσεις που έκανε στην CosmoteTV στάθηκε στα αγωνιστικά στοιχεία που χρειάζεται να βγάλει η ομάδα του. Αναλυτικά όσα είπε:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό: «Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, παίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, πρέπει να νικήσουμε. Να μείνουμε εκεί, κοντά σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Κερδίσαμε στο Κύπελλο και αυτό που χρειαζόμαστε, είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε».

Για το αν περιμένουν έναν διαφορετικό Παναιτωλικό, από άποψη τακτικής, σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου: «Θα αναλύσουμε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Αλλά με έναν νέο προπονητή, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Φυσικά, όμως, εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι και σε αυτά που πρέπει να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, προκειμένου να πάρουν τη νίκη: «Πρέπει να έχουμε καλή κατοχή της μπάλας, θετική συμπεριφορά, πνεύμα αυτοθυσίας. Πάντα να προσπαθούμε να βγάζουμε την ενέργειά μας στο μέγιστο επίπεδο. Κι αν το κάνουμε αυτό, θα νικήσουμε».

