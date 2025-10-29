Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Ο Καλοσκάμης διατήρησε το απόλυτο στο 96ο λεπτό για την κάκιστη «Ένωση»

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης γλίτωσε την ΑΕΚ από το κάζο στην Ηλιούπολη, με γκολ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων – Το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας έκανε η «Ένωση», η οποία, όμως, είχε κάκιστη εικόνα.

Βαγγέλης Πάτας

Ηλιούπολη - ΑΕΚ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
Οι «κιτρινόμαυροι» τα βρήκαν σκούρα στην Ηλιούπολη και χρειάστηκαν ένα γκολ στην τελευταία φάση για να λυγίσουν τους αξιόμαχους γηπεδούχους.

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 με γκολ του Καλοσκάμη την ουραγό του Β’ ομίλου της Super League 2, έκανε το «3 στα 3» και παρέμεινε δυνατά στη μάχη για την κατάληψη μιας θέσης στην πρώτη τετράδα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας. Αντίθετα, η Ηλιούπολη παραμένει δίχως βαθμό.

Η εικόνα των «κιτρινόμαυρων», πάντως, ήταν προβληματική, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει πολλά παράπονα από τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κροάτης, βέβαια, δεν ήταν ο μόνος που προβλημάτισε, καθώς αρκετοί ακόμα είχαν πολύ κακή εικόνα κι ακόμα χειρότερη νοοτροπία. Επί της ουσίας ήταν ένα… καμπανάκι για την ΑΕΚ, η οποία αν δεν συνέλθει άμεσα, η κατάρρευση μοιάζει να είναι θέμα χρόνου!

Η εξέλιξη του Ηλιούπολη - ΑΕΚ

Η «Ένωση», παρά το φρεσκάρισμα που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε επηρεασμένη από τις δύο ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακός, δείχνοντας σε ακόμα ένα παιχνίδι την αδυναμία της στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπου έλειπε το «καθαρό» μυαλό κι η τελική πάσα.

Η Ηλιούπολη, με πολλά προβλήματα και υπηρεσιακό προπονητή τον Γιώργο Κουδούνη, έπαιξε ηρωικά, λυγίζοντας στην τελευταία φάση. Μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο απείλησε δυο φορές με τον Χριστόπουλο, ενώ στο ίδιο διάστημα μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ ήταν το σουτ το δοκάρι από τον Κουτέσα στο 23’.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν άλλη μια καλή στιγμή στο 38’, με τον Τσιλιγγίρη να σταματά στην ίδια φάση την κεφαλιά του Γκρούγιτς κι εν συνεχεία το σουτ του Πιερό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ προσπάθησε να απειλήσει με τα μακρινά και άστοχα σουτ των Γκρούγιτς (55΄), Ζοάο Μάριο (60΄), έχοντας πρόβλημα στη δημιουργία συνεργασιών.

Η κορυφαία στιγμή των φιλοξενούμενων ήταν στο 90ό λεπτό, όταν οι αμυντικοί της Ηλιούπολης απομάκρυναν στη γραμμή την προσπάθεια του Κοϊτά, για να δώσει λυτρώσει εν τέλει την ομάδα του ο Καλοσκάμης στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων! Ο Πιερό πήρε την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα στρώθηκε στον 20χρονος μέσο από αντίπαλο κι εκείνος ευστόχησε σε... buzzer beater.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιώργος Κόκκινος
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Γιώργος Κουδούνης): Τσιλιγγίρης, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Κεραμιδάς (74΄ Μαϊντανός), Θωμαΐδης, Κετ (46΄ Σταμάτης), Κρέτση, Ζαφειράκης (70΄ Ντούντα), Ουσμάν (70΄ Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος (90΄+2 Τόνι)
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Κοσίδης (58΄ Καλοσκάμης), Χρυσόπουλος, Ρέλβας, Πήλιος (74΄ Πενράις), Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς (46΄ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα (58΄ Κοϊτά), Πιερό.

