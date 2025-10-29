LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την εξέλιξη των αναμετρήσεων για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Το απόγευμα της Τρίτης (28/10) ο ΟΦΗ έκανε το 3Χ3 στον δεύτερο τη τάξει θεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη στιγμή που Παναιτωλικός και Κηφισιά πήραν τις πρώτες τους νίκες, στην πρώτη ημέρα της 3ης αγωνιστικής της League Phase.

Μία μέρα αργότερα, την Τετάρτη (29/10) θα διεξαχθεί το κυρίως… μενού, μια και το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι παιχνίδια. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο ματς του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι μετρούν 4 βαθμούς στις πρώτες δύο αγωνιστικές, ενώ οι «πράσινοι» έχουν συγκεντρώσει 3 βαθμούς σε μία αγωνιστική, αφού δεν πήραν μέρος στην 2η στροφή, ελέω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην ΑΕΛ, στην δεύτερη αγωνιστική των «ερυθρόλευκων» και του «Δικέφαλου του Βορρά» στο Κύπελλο, τη στιγμή που ο Άρης αντιμετωπίζει το Αιγάλεω και η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με την Ηλιούπολη.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

  • ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1
  • Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου 4-1
  • Κηφισιά - Athens Kallithea FC 2-1

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

  • 15:00 Αιγάλεω - Άρης (CosmoteSport 3)
  • 15:30 Ηλιούπολη - ΑΕΚ (CosmoteSport 2)
  • 17:30 Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ (CosmoteSport 1)
  • 18:30 Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (CosmoteSport 3)
  • 19:30 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (CosmoteSport 2)
  • 21:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ (CosmoteSport 1)

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την εξέλιξη των αναμετρήσεων της ημέρας για το Κύπελλο Ελλάδας:

