ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς παραθέτει δείπνο στους παίκτες του - Όσα είπε για μεταγραφές και τραυματισμούς

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το Ηλιούπολη – ΑΕΚ, αναφέρθηκε στη μεταγραφική ενίσχυση, ενόψει Ιανουαρίου, αλλά και στους πολλούς τραυματισμούς που υπάρχουν στην ομάδα | Ο Σέρβος τεχνικός παραθέτει δείπνο στους ποδοσφαιριστές του.

Η ΑΕΚ είχε κάκιστη εικόνα στην Ηλιούπολη και χρειάστηκε ένα γκολ του Καλοσκάμη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων για να νικήσει τους αξιόμαχους γηπεδούχους.

Μετά το ματς, ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραθέσει γεύμα στους ποδοσφαιριστές του, το οποίο ήθελε να κάνει εδώ και καιρό. Το προηγούμενο διάστημα δεν κατέστη δυνατό να γίνει και τελικά προγραμματίστηκε για σήμερα (29/10). Αξίζει να αναφέρουμε ότι την Πέμπτη (30/10) ο Σέρβος τεχνικός έδωσε ρεπό στους παίκτες του.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ομάδας, λέγοντας ότι: «Κάνουμε έναν προγραμματισμό ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, ο Καλοσκάμης έχει το προφίλ των παικτών που θέλουμε», ενώ στάθηκε και στους τραυματισμούς, υπογραμμίζοντας ότι: «είναι πολλοί και με ανησυχούν».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Πρέπει να πούμε για τη συμπεριφορά των παικτών και τη συγκέντρωση που επέδειξαν. Ομολογουμένως υπάρχει ένα πρόβλημα με τα τελειώματα. Πώς τελειώνουμε τις φάσεις. Ίσως δεν είχαμε την αποφασιστικότητα που έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση πήραμε τη νίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν και μας στήριξαν. Σημαντικό αυτό για όλους μας. Και για τους παίκτες, να υπάρχει η στήριξη του κόσμου».

Αν τον προβληματίζει ότι η ΑΕΚ έφτασε στο 96’ για να κερδίσει ομάδα όπως η Ηλιούπολη; «Με ανησυχεί, αλλά όπως είδατε παίζαμε σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, που η μπάλα αναπηδούσε. Ο αντίπαλος αμύνθηκε με 10 παίκτες. Είχαμε έναν φορ διαθέσιμο, τον Πιερό. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Κάποια στιγμή ρώτησα ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου και μου είπε ότι κάναμε περίπου 25 με 30 σέντρες από δεξιά κι αριστερά που δεν ήταν ακριβής. Υπάρχει και το θέμα με τις τελικές φάσεις. Εχουμε την ποιότητα και πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα με σκληρή δουλειά».

Το καλοκαίρι είχε πει ότι τον Νοέμβρη δεν θα ανησυχούσε για την εικόνα της ομάδας. Ένα σχόλιο για την εικόνα της ΑΕΚ τώρα κι αν θέλει κι άλλο χρόνο; «Δεν με απασχολεί κάτι τέτοιο. Περισσότερο με απασχολούσε την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον όμιλο. Ηταν στόχος μας. Αν κερδίσουμε και τη Σάμροκ θα έχουμε έξι βαθμούς, κάτι πολύ θετικό. Στο Κύπελλο έχουμε τρεις νίκες σε τρεις αναμετρήσεις. Στο πρωτάθλημα είμαστε κοντά στις θέσεις. Πριν λίγο καιρό ήμασταν στην πρώτη θέση. Βεβαίως, αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ελίασον, Περέιρα, Ζίνι, τον Μουκουντί με κάρτες. Πολλοί παίκτες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το γνωρίζουμε όμως. Δεν θα μεμψιμοιρούμε. Θα το ξεπεράσουμε ως ομάδα ενωμένοι και με πολλή δουλειά. Κάποια στιγμή κοιτούσα κάποια στοιχεία και είδα ότι έξι – επτά παίκτες που ήταν βασικοί το καλοκαίρι είναι τώρα έξω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε στον Παναιτωλικό. Πολύ καλή ομάδα, με νέο προπονητή. Μετά είναι η Σάμροκ και ο ΟΦΗ. Έπειτα είναι η διακοπή και να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας. Κάνουμε και έναν προγραμματισμό ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου για τις ανάγκες της ανανέωσης της ομάδας. Δε θα το συζητήσουμε τώρα. Περιμένουμε τη μεταγραφική περίοδο. Τώρα είναι η ώρα να είμαστε ενωμένοι. Να είμαστε μετριοπαθείς. Να ξεπερνούμε τις δυσκολίες. Και μία νίκη με 1-0 στην Ηλιούπολη είναι κάτι θετικό και ευχάριστο. Πρέπει να το γιορτάζουμε. Να κάνουμε μικρά βήματα βελτίωσης. Ίσως κάναμε κάποια άλματα και οδήγησε σε μία διαφορετική κατάσταση. Αντίστοιχα και μία αρνητική απόδοση μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση. Δεν είναι αυτό σωστό. Προσπαθώ να το ελέγχω ως προπονητής, να βοηθήσετε κι εσείς τα Μέσα. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε σε κατάσταση ευφορίας, ούτε σε κατάσταση κατάθλιψης. Μικρά βήματα βελτίωσης χρειάζονται. Ίσως ένα μήνα πριν ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. Κάθε τόσο έχουμε παίκτες που δεν είναι διαθέσιμοι. Είναι σημαντικό κάποιοι σημαντικοί παίκτες να είναι παρόντες. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε το χρόνο προς όφελός μας. Να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωνόμαστε. Απόψε έχουμε μία έξοδο. Το είχα υποσχεθεί στην ομάδα όταν περάσαμε στον όμιλο. Τώρα αφού έχουμε μία ημέρα ρεπό (σ.σ. Πέμπτη) θα τους κεράσω για να εκπληρώσω και την υπόσχεση που τους είχα δώσει».

Αν δεν είχε σκοράρει ο Καλοσκάμης θα γινόταν το δείπνο; «Ναι, θα γινόταν, αλλά με λιγότερο καλή διάθεση. Να πούμε και δυο λόγια για τον Καλοσκάμη. Όχι γιατί σκόραρε. Το γκολ είναι σχετικό. Είναι παίκτης με πολύ σωστή νοοτροπία. Έχει το προφίλ των παικτών που θέλουμε. Είναι δυνατός παίκτης, με δίψα, με φιλοδοξία και αποφασιστικότητα. Λέω αυτά τα καλά λόγια γιατί είμαι σίγουρος πως αν τα ακούσει δεν θα αλλάξει το χαρακτήρα του».

Επειδή είδε ο ίδιος για τους τραυματισμούς έχει να κάνει με τη δουλειά το καλοκαίρι ή με την ετοιμότητα των παικτών σε αυτή τη φάση; «Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Διαφορετικές οι περιστάσεις. Για παράδειγμα ο Ελίασον έχει θέμα με τον μηνίσκο. Το πρόβλημα το κουβαλά εδώ και 2-3 χρόνια. Μόλις «πάγωσε» στην αναμέτρηση το καταλάβαμε. Υπάρχει ένα βαρύ πρόγραμμα. Με μία έρευνα που έχω κάνει, υπάρχει μία συσχέτιση της μέσης ηλικίας μιας ομάδας και του αριθμού των τραυματισμών που παρουσιάζει. Αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν έχουμε και τη νεότερη ομάδα συνολικά. Αυτό σίγουρα επηρεάζει. Για παράδειγμα πλην του Ζίνι που είναι πιο νέος, ενδεχόμενοι άλλοι παίκτες να μην είναι τόσο συνηθισμένοι ή τόσο έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο επιβαρυμένο ρυθμό. Εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε σε επίπεδο πρόσληψης και εφαρμογής σχετικών πρωτοκόλλων. Μάλιστα την περσινή σεζόν στην ΤΣΣΚΑ είχαμε όλη τη χρονιά έναν τραυματισμό κι αυτός επιπόλαιος. Είχαμε μια σωματικά και πνευματικά πολύ καλή ομάδα. Εμείς αντιμετωπίζουμε πολλούς τραυματισμούς. Δεν είμαστε συνηθισμένοι για κάτι τέτοιο. Δουλειά μας είναι να βρούμε τις λύσεις. Επηρεάζει την ομάδα αυτό, αλλά θα τις βρούμε τις λύσεις. Είναι κάτι που μας απασχολεί. Αυτό απαιτεί απ’ όλους μας μεγαλύτερη προσοχή. Να αφοσιωθούμε στους παίκτες. Κάθε παίκτης μετρά για την ομάδα».

Γιατί δεν πήρε θέση ο Καλοσκάμης στην ευρωπαϊκή λίστα και πήρε ο Λιούμπισιτς; «Τα πράγματα αλλάζουν καθημερινά. Είχαμε και τον Μαρίν και τον Πινέδα διαθέσιμο. Δεν έπρεπε να σκεφτούμε μια αναμέτρηση. Έπρεπε να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα. Πριν από δυο εβδομάδες ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αν έπρεπε τώρα να πάρω την επιλογή θα ήταν ο Καλοσκάμης. Τότε ήταν διαφορετικά. Ο Ζίνι θα επανέλθει, θα είναι καλά πρώτα ο Θεός. Όταν θα επανέλθει και ο Λιούμπισιτς θα βγει».

