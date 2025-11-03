ΑΕΚ: Το… καρφί του Μάνταλου για τη διαιτησία του Παπαδόπουλου – Συμπλήρωσαν κάρτες Βίντα και Ροτα

Ο Πέτρος Μάνταλος αποθέωσε τον «χρυσό» σκόρερ της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, Ορμπελίν Πινέδα και παράλληλα άφησε αιχμές για την διαιτησία του Παπαδόπουλου.

Ορμπελίν Πινέδα ΑΕΚ
Με το πρώτο του φετινό γκολ, ο Ορμπελίν Πινέδα, λύτρωσε στις καθυστερήσεις την ΑΕΚ, η οποία νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena», παραμένοντας στο -4 από την κορυφή της Super League.

Ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθώς ήταν τιμωρημένος, αποθέωσε με ποστ τον Μεξικανό σκόρερ. Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία του, με το σχόλιο «Πολλές φλέβες», θέλοντας να τονίσει το πάθος που έβγαλαν οι «κιτρινόμαυροι» στα τελευταία λεπτά.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ συνόδευσε το ποστ του με ένα gif που έδειχνε έναν διαιτητή να δείχνει κίτρινη κάρτα, πετώντας, επί της ουσίας, το… καρφί του για τη διαιτησία του Παπαδόπουλου. Ο διαιτητής του συνδέσμου Μακεδονίας ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα και «κατάφερε» κάνει ένα γήπεδο να… βράζει και να τον βρίζει εν χορώ με τις αποφάσεις του.

Χάνουν ένα από τα επόμενα ματς Βίντα και Ρότα

Ο Παπαδόπουλος κιτρίνισε στο πρώτο μέρος τα δύο στόπερ της ΑΕΚ, Βίντα και Ρέλβας, ενώ έδωσε άλλες τρεις κίτρινες στους «κιτρινόμαυρους», την ώρα που οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι αμύνθηκαν μαζικά, είχαν δύο.

Ένας από τους άλλους τρεις ποδοσφαιριστές που «κιτρινίστηκαν» ήταν ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες, κάτι που ισχύει και για τον Ντομαγκόι Βίντα. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα πρέπει να απουσιάσουν σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς που ακολουθούν κόντρα σε ΟΦΗ (εκτός), Άρη (εντός), Παναθηναϊκό (εκτός) κι Ατρόμητο (εντός).

Πινέδα: «Δουλεύουμε όλοι μαζί ως ομάδα»

Ο Ορμπελίν Πινέδα πραγματοποίησε το καλύτερο φετινό του παιχνίδι με την ΑΕΚ, αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP, μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πινέδα μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι, για την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και για την προσωπική του απόδοση.

