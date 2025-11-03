ΑΕΚ – Παναιτωλικός: «Aποδείξαμε πως είμαστε μια γροθιά ενωμένη» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο μαχητικό πνεύμα που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος με το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια.

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: «Aποδείξαμε πως είμαστε μια γροθιά ενωμένη» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
Με το πρώτο του φετινό γκολ, ο Ορμπελίν Πινέδα, λύτρωσε στις καθυστερήσεις την ΑΕΚ, η οποία νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena», παραμένοντας στο -4 από την κορυφή της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της 9ης αγωνιστικής στη Super League, εγκωμίασε τους παίκτες του για το μαχητικό πνεύμα τους. Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στο κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια κι υπογράμμισε ότι: «Θα συνεχίσουμε να πολεμούμε με πίστη στις δυνάμεις μας και θα δημιουργούμε δυσκολίες στον αντίπαλο».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Στην αρχική του τοποθέτηση, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Αξίζαμε τη νίκη. Ο αντίπαλος δεν είχε ευκαιρίες. Ήταν μονότερμα. Είμαι χαρούμενος με τη συμπεριφορά και την ενέργεια των παικτών. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για τη στήριξη. Είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι οι παίκτες συνεχίζουν να πολεμούν, να δίνουν τα πάντα. Τώρα επικεντρωνόμαστε στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης για να είμαστε στο απαιτούμενο επίπεδο. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα αποδυτήρια».

Για το αν ο τρόπος που ήρθε αυτή η νίκη θα φτιάξει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της ομάδας: «Έχουμε νικήσει όλα τα ματς εντός έδρας εκτός από ένα. Είναι δείγμα του πόσο ισχυρή είναι η έδρα αυτή μαζί με τους φιλάθλους μας. Τρεις στις πέντε αναμετρήσεις τις έχουμε κερδίσει στα τελευταία λεπτά. Αυτό δείχνει μια ομάδα που δεν έχει θέμα ψυχολογικό. Είμαι ικανοποιημένος για την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Θα συνεχίσουμε να πολεμούμε με πίστη στις δυνάμεις μας και θα δημιουργούμε δυσκολίες στον αντίπαλο».

Για το αν είδε βελτίωση στα τελειώματα και αν αυτό φάνηκε σε ένα κρίσιμο σημείο στη συνεργασία των Ρότα και Πινέδα στο νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις: «Είχαμε κάποιους καλούς συνδυασμούς πριν. Είχαμε δοκάρι, ένα γκολ που δεν μέτρησε. Η ομάδα δεν τα παρατάει, συνεχίζει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό το μαχητικό πνεύμα αποτυπώθηκε, η ομάδα είναι σαν ενωμένη γροθιά. Μπορεί να σκοράρουμε έξι, μπορεί ένα γκολ, το σημαντικό είναι ότι αποδείξαμε πως είμαστε μια γροθιά ενωμένη».

Για τη δουλειά στα τελειώματα: «Είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογική κατάσταση των παικτών και βλέπω παίκτες με χαμόγελο, που απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο. Η προπόνηση έχει βελτιωθεί. Κάναμε μια εσωτερική συζήτηση και επιβεβαιώθηκε ότι είμαστε ενωμένοι. Το τελείωμα των φάσεων θα έρθει με τη σκληρή δουλειά. Έχουμε δύο δύσκολες αναμετρήσεις που ακολουθούν, μετά θα έρθει η διακοπή. Μπορεί μια μέρα να σκοράρουμε έξι γκολ, μπορεί άλλοτε να μην τα καταφέρουμε, είναι θέμα προπόνησης και προσπάθειας».

Για την ένταση που έβγαλε η ΑΕΚ και για την αλλαγή του Καλοσκάμη, αν ήταν θέμα κούρασης ή τακτικής: «Είχαμε καλή απόδοση. Το τελείωμα δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά εγώ πρέπει να στηρίζω τους παίκτες. Ξεκινήσαμε επιθετικά, με κατοχή της μπάλας, με πίεση. Ο Καλοσκάμης είναι από τους λίγους νέους ποιοτικούς παίκτες που έχουμε. Ιδέα του Χαβιέρ, είναι εξαιρετικά ταλαντούχος παίκτης που δουλεύει σκληρά. Η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα κούρασης και γιατί ήθελα να παίξω με δύο επιθετικούς. Είναι από τις αγαπημένες μου κινήσεις να παίζω με δύο φορ. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις τραυματισμούς. Ενδεχομένως μετά τη διακοπή να γίνει πιο συχνό αυτό το σχήμα με τους δύο επιθετικούς».

