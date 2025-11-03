Εθνική Ελλάδας: Με νέα πρόσωπα οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Τις κλήσεις για το φινάλε των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Σκωτία στις 15 Νοεμβριου και εκτός έδρας τη Λευκορωσία στις 18 του μήνα, χωρίς να έχει ελπίδες πρόκρισης.

Χρειάζεται ωστόσο τις νίκες για να βελτιώσει τη θέση της στο ranking των εθνικών, με το βλέμμα στις επόμενες κληρώσεις.

Στην αποστολή υπάρχουν και νέα πρόσωπα, καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τους Μπάμπη Κωστούλα και Νεκτάριο Τριάντη, ενώ εκτός έμεινε ο τραυματίας Μπακασέτας.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κωστούλας και Τριάντης.