Champions League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα με Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν και Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστική στη League Phase του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την PSV Αϊντχόφεν, σε ένα καθοριστικό ματς.

Champions League
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη φορμαρισμένη ολλανδική ομάδα, στοχεύοντας στην πρώτη του νίκη στον ενιαίο όμιλο.

Η αναμέτρηση είναι καθοριστική για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει άλλα περιθώρια, αν θέλει να βρεθεί στα νοκ άουτ ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη (04/11), όπου θα γίνουν επίσης και δύο μεγάλα ματς. Ο λόγος για τα Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν» (21:00, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ)
  • Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & START)
  • Γιουβέντους - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Τότεναμ - Κοπεγχάγη (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 5/11, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19.00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Πάφος – Βιγιαρεάλ (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Καραμπάγκ – Τσέλσι (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)
  • Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Μπενφίκα – Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & START)
  • Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Μαρσέιγ – Αταλάντα (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Νιούκαστλ – Μπιλμπάο (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 6/11, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

