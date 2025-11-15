Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)

Το 2-0 από την ασίστ του Τεττέη και το σουτ του Καρέτσα:

Το 3-0 με εκπληκτικό σουτ του Τζόλη.

Ο Ντόουκ έκανε το 3-1 από κοντά, ενώ από σέντρα του Ρόμπερτσον ο Κρίστι μείωσε σε 3-2: