Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)

Πρώτη ασίστ για Τεττέη, σκόραραν Καρέτσας και Τζόλης, γρήγορα επανήλθαν οι Σκωτσέζοι στο ματς με δύο δικά τους τέρματα.

Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)
Το 2-0 από την ασίστ του Τεττέη και το σουτ του Καρέτσα:

Το 3-0 με εκπληκτικό σουτ του Τζόλη.

Ο Ντόουκ έκανε το 3-1 από κοντά, ενώ από σέντρα του Ρόμπερτσον ο Κρίστι μείωσε σε 3-2:

