Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)
Πρώτη ασίστ για Τεττέη, σκόραραν Καρέτσας και Τζόλης, γρήγορα επανήλθαν οι Σκωτσέζοι στο ματς με δύο δικά τους τέρματα.
Το 2-0 από την ασίστ του Τεττέη και το σουτ του Καρέτσα:
Το 3-0 με εκπληκτικό σουτ του Τζόλη.
Ο Ντόουκ έκανε το 3-1 από κοντά, ενώ από σέντρα του Ρόμπερτσον ο Κρίστι μείωσε σε 3-2:
