Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη «βασίλισσα» την ερχόμενη Τετάρτη (26/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική του ενιαίου ομίλου.

Στις 4 το απόγευμα κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και μέσα σε λίγες ώρες έκαναν «φτερά»! Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς έως δύο εισιτηρίων.

Είναι ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός, ο οποίος δείχνει και τη «δίψα» που είχαν οι φίλοι του Ολυμπιακού για να δώσουν το «παρών» στη μεγάλη αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης».

?⚪ SOLD OUT! ?



? Real Madrid pic.twitter.com/mtE3ZkCF2W — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 19, 2025

