Παναθηναϊκός: Με 2.500 κόσμο στις Σέρρες - Ανεβάζουν ρυθμούς Κώτσιρας, Ντέσερς και Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, με τους Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρα να βγάζουν ξανά μέρος του προγράμματος, τη στιγμή που οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο γήπεδο αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2.500.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται πια στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00), με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει έμφαση στην τακτική και τα τελειώματα κατά την προπόνηση της Παρασκευής (21/11).

Οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας έβγαλαν μέρος του προγράμματος, ο Σάντσες έκανε ατομικό και οι Κυριακόπουλος και Πελίστρι θεραπεία.

Δύσκολα, πάντως, κάποιος θα αγωνιστεί στις Σέρρες, με τον Κώτσιρα να έχει περισσότερες πιθανότητες για να είναι στην αποστολή.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, παιχνίδι τακτικής και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι».

Απόβαση στις Σέρρες

Ο Παναθηναϊκός θα έχει σε αυτόν τον αγώνα την αμέριστη στήριξη των οπαδών του, αφού η «πράσινη» ΠΑΕ εξασφάλισε 2.000 εισιτήρια. Μάλιστα, πολλοί φίλοι της ομάδας αγοράζουν και μεμονωμένα εισιτήρια και ο συνολικός τους αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τους 2.500.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γιάννης Βρούτσης απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών, όμως ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα μπορεί να πάει μεμονωμένα στο γήπεδο.

Η απόφαση του Βρούτση:

«ΘΕΜΑ: “Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων, της Π.Α.Ε.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 11ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 23/11/2025 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων, της Π.Α.Ε.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 11ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 23/11/2025 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Κατά τα λοιπά, για τη διεξαγωγή του αγώνα απαιτείται η συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ».

