Η βαθμολογία της Super League πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής και πριν το σπουδαίο παιχνίδι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ.
Η 11η αγωνιστική κύλησε χωρίς απώλειες για τις ομάδες του Big-4 κι έτσι δεν άλλαξαν και οι μεταξύ τους αποστάσεις στον βαθμολογικό πίνακα, με το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ να ακολουθεί.
Ο Λεβαδειακός είναι επίσης στους κερδισμένους, μετά τη σπουδαία νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό με 2-1. Οι Βοιωτοί είναι πλέον μόνοι τους στην τέταρτη θέση.
Ο ΟΦΗ, παράλληλα, πήρε την τρίτη του νίκη με το ίδιο σκορ, έπιασε τον Ατρόμητο κι έστειλε στην προτελευταία θέση την ΑΕΛ Novibet.
Τα αποτελέσματα (11η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
ΑΕΚ – Αρης 1-0
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2
ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ 1-2
Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 28
2. ΠΑΟΚ 26
3. ΑΕΚ 25
4. Λεβαδειακός 21
-------------------------------------
5. Βόλος 18
6. Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 13
8. Κηφισιά 12
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 12
10. Ατρόμητος 9
11. ΟΦΗ 9
12. Αστέρας AKTOR 8
13. ΑΕΛ Novibet 7
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
17:30: ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ
19:30: Άρης - ΑΕΛ Novibet
19:30: Κηφισιά - Πανσερραϊκός
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
17:00: Ατρόμητος - Αστέρας Aktor
17:00: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
19:00: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ