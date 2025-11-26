Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Στη «μάχη» και οι Νέοι κόντρα στη «Βασίλισσα» και τον γιο του Μαρσέλο!

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού βρίσκεται για μία ακόμη φορά φέτος μπροστά σε μια σπουδαία πρόκληση, αποτέλεσμα της παρουσίας της στη League Phase του Youth League, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε επίπεδο ακαδημιών.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Στη «μάχη» και οι Νέοι κόντρα στη «Βασίλισσα» και τον γιο του Μαρσέλο!
Eurokinissi
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στις 17:00, οι Πρωταθλητές Ελλάδας υποδέχονται στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη τη Ρεάλ Μαδρίτης, μία από τις πιο φημισμένες Ακαδημίες παγκοσμίως, την αποκαλούμενη «Φάμπρικα» της «Βασίλισσας».

Το σύνολο του Γιώργου Σίμου φιλοξενεί τους «μερέγχες» για την 5η αγωνιστική της League Phase, γνωρίζοντας πως απέναντί του έχει μία από τις δύο ομάδες που έχουν διατηρήσει το απόλυτο μέχρι στιγμής, μαζί με την Κλαμπ Μπριζ. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το εντός έδρας 2-2 με την Αϊντχόφεν, σε έναν αγώνα όπου παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ 2-0, έβγαλαν αντίδραση και έφτασαν στην ισοφάριση με τα τέρματα των Τουφάκη και Κολοκοτρώνη, ενώ ενδιάμεσα έχασαν και πέναλτι με τον Λιατσικούρα, χάνοντας την ευκαιρία για την πλήρη ανατροπή.

Μετά από δύο νίκες επί της Πάφου και της Άρσεναλ, την ισοπαλία με την Αϊντχόφεν και την ήττα από την Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει 7 βαθμούς και αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ρεάλ για να διατηρηθεί σε τροχιά πρόκρισης, που αποτελεί και τον μεγάλο στόχο της ομάδας. Η αποστολή, που ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, αποτελείται από τους: Γεωργακόπουλο, Νικολαΐδη, Χριστοδουλόπουλο, Σιώζιο, Μίλισιτς, Θεοδωρίδη, Αβραμούλη, Καρκατσάλη, Τουφάκη, Αλαφάκη, Κότσαλο, Σουλανιάκου, Φίλη, Χάμζα, Καλαϊντζίδη, Ρολάκη, Βασιλακόπουλο, Τρικαλιώτη, Κορτές, Κολοκοτρώνη, Λιατσικούρα, Τζαμαλή και Φράγκο.

Μ’ ένα γνώριμο πρόσωπο ταξίδεψε στην Ελλάδα η Ακαδημία της Ρεάλ, καθώς στην αποστολή των Ισπανών βρίσκεται ο Ένζο Άλβες, ο μεγαλύτερος γιος του Μαρσέλο, ο οποίος προέρχεται από τη «Φάμπρικα» και έχει ήδη αναδειχθεί διεθνής με την Ισπανία. Μάλιστα, στην Αθήνα βρίσκεται και ο Μαρσέλο, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2022-’23. Η αποστολή της Ρεάλ αποτελείται από τους: Άλβαρο, Πόνσε, Αγουάδο, Ρίβας, Λίμπερτο, Σέκο, Αριέλ, Μένα, Λεθκάνο, Ντίεθ, Ντουράν, Γκαλασί, Ντιέγκο, Γκασκόν, Βαλέρο, Λακόστα, Γιακόμπο, Μπασόρο, Αλβόνσο και Ένζο Άλβες.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ολλανδός Μαρκ Νάχτεχααλ με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντιόν Φίκερτ και Μουράτ Κουτσουκέρμπιρ, ενώ τέταρτος έχει οριστεί ο Γιώργος Κόκκινος. Το παιχνίδι Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης για το Youth League έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στις 17:00. Το ματς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:59ΚΟΣΜΟΣ

O Tραμπ υπερασπίστηκε τον Γουίτκοφ μετά τη διαρροή της συνομιλίας με το Κρεμλίνο

14:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκυφτή και ανέκφραστη η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: Η συμφωνία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς και προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Μωρό «εγκλωβίστηκε» μεταξύ μικρών αρνιών και τοίχου και έγινε viral - Δείτε το βίντεο

14:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Στη «μάχη» και οι Νέοι κόντρα στη «Βασίλισσα» και τον γιο του Μαρσέλο!

14:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Έχω αγαπήσει και έχω αγαπηθεί στον ΠΑΟΚ»

14:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιπλέον χρεώση 100 δολαρίων στους ξένους τουρίστες για την είσοδο στα εθνικά πάρκα - Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ

14:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Η οικονομία της ΕΕ παραμένει ευάλωτη στους συνεχιζόμενους εμπορικούς περιορισμούς

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων σε ουρανοξύστες - Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σκαλωσιές από μπαμπού

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γήπεδο μπάσκετ στην Ινδία: 16χρονος νεκρός την ώρα προπόνησης - Κατέρρευσε πάνω του η μπασκέτα - Βίντεο

14:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένοχοι και οι 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποινές με αναστολή

13:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ρήγματα» εντός του ρεπουμπλικανικού κόμματος - Τι αποκάλυψε η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο κόσμος ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον - Κανένα σενάριο συνεργασίας με τον Τσίπρα

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Οκτώβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση για το κλίμα με Φάμελλο, Χαρίτση, Δούκα και Κόκκαλη

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ για Ουκρανία: Το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για θάνατο ΕΠΟΠ στη Ρόδο: «Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του θανόντος»

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης που δολοφόνησε τη μητέρα του

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Οκτώβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

14:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκυφτή και ανέκφραστη η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και την ξέθαψε για να βιάσει τη σορό

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρίτσαρντ Μπράνσον: Η εξομολόγηση που έκανε στη σύζυγό του πριν πεθάνει - «Σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή»

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων σε ουρανοξύστες - Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σκαλωσιές από μπαμπού

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ για το θάνατο του τεχνίτη

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος ΕΠΟΠ - Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το έγγραφο στο αυτοκίνητό τους

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ