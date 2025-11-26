Λουτσέσκου: «Έχω αγαπήσει και έχω αγαπηθεί στον ΠΑΟΚ»

Ο τεχνικός ηγέτης των «ασπρόμαυρων» της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στην διαδρομή του στον πάγκο της ομάδας, τη σχέση που έχει με τους ποδοσφαιριστές του, αλλά και το σύνολο που έχει δημιουργηθεί στην Τούμπα τη φετινή σεζόν. Παράλληλα, ο Ρουμάνος προπονητής αναφέρθηκε και στο ματς με τους Νορβηγούς, ξεκαθαρίζοντας πως περιμένει να δει την ομάδα του να δώσει τις μάχες της, κόντρα σε μία καλά οργανωμένη ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς του «Δικέφαλου του Βορρά» μίλησε για:

Το τι περιμένει από την Μπραν και πόσο την έχει μελετήσει: «Περιμένω από την ομάδα μου πρώτα! Περιμένω από την ομάδα μου να τρέξει και να δώσει μάχες. Η Μπραν είναι μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα, με καλή νοοτροπία, μια ομάδα που τρέχει και περιμένω έναν αγώνα ωραίο με καλό ρυθμό. Εμείς πρέπει να παίξουμε με ένταση, με επιθετικότητα και να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί ανεξαρτήτως έδρας παίζει το ίδιο στυλ και για εμάς είναι ένα πολύ σημαντικό ματς γιατί αν το κερδίσουμε θα είναι ένα βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Σε αυτό το επίπεδο όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Τα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο κρίνονται από την στιγμή, από την βραδιά που θα βρεθεί ο καθένας και πάνω από όλα η θέληση που βάζει ο κάθε παίκτης. Αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο».

Την ήττα από τον Παναθηναϊκό και το αν μετά την διακοπή βλέπει ότι βοήθησε αυτό το αποτέλεσμα: «Πάντα όταν κερδίζεις συνέχεια είναι φυσιολογικό να είσαι πολύ κοντά σε ένα όχι τόσο καλό παιχνίδι, γιατί το μυαλό... χαλαρώνει και αποκτά υπερβολική αυτοπεποίθηση. Δεν μπορείς να φτάσεις να έχεις μια πνευματική ετοιμότητα όταν αρχίζεις να φτιάχνεις ένα σερί νικών, γιατί αυτή η πνευματική ένταση σου δίνει την δυνατότητα να κερδίζεις. Υπάρχουν ομάδες που σε διαφορετικές διοργανώσεις χάνουν σερί παιχνίδια και μετά αντιδρούν και εμείς μετά την ήττα και την διακοπή, αντιδράσαμε σωστά την Κυριακή με έναν περίεργο αντίπαλο. Μας βοηθάει για την συνέχεια πολύ η συνέχεια αυτή η νίκη».

Τις 200 νίκες και την πορεία του από το καλοκαίρι του από το 2017 μέχρι σήμερα στον ΠΑΟΚ: «Δεν έχω λέξεις για να εκφράσω τα αισθήματα μου για αυτήν την απίθανη εμπειρία εδώ στον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι απίστευτο, στιγμές χαράς, στιγμές λύπης, στιγμές θυμού, στιγμές απογοήτευσης, στιγμές που πίστεψα ότι είμαι στον... ουρανό. Η αγάπη που έχω πάρει από τον κόσμο, από την ομάδα από όλους στην Θεσσαλονίκη αλλά και την χαρά που έχω δώσει και την αγάπη που έχω δώσει. Όλα αυτά δεν περιγράφονται με λέξεις. Έχω αγαπήσει και έχω αγαπηθεί στον ΠΑΟΚ. Αν με ρωτάτε για τις 200 νίκες, θα σας έλεγα ότι δεν... υπάρχουν, τις ξεχνάμε και αύριο έχουμε ένα παιχνίδι μπροστά μας δύσκολο. Μου άρεσε η ερώτηση σας για την συνολική πορεία μέχρι σήμερα».

Τα καλά λόγια που λένε οι παίκτες του για αυτόν και τι λέει για αυτούς: «Ο Τάισον έχει πει ότι ο πατέρας μου είναι σαν τον πατέρα του και ότι εγώ είμαι ο... μεγάλος του αδελφός! Τι θα μπορούσαν να πουν; Αν έλεγαν κάτι άλλο θα έχουν πρόβλημα μαζί μου. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν ο Γιώργος Θεοδωρίδης μου είπε να πάω στα αποδυτήρια γιατί θέλουν να μου μιλήσουν οι παίκτες σκέφτηκα ότι θέλουν να πάρουν ρεπό και είπα "αδύνατο είναι αυτό!" και δεν πήγα, άρχισε να επιμένει και πήγα. Μετά ήρθε η Ιωάννα η διατροφολόγος της ομάδας, με αυτά τα δυο δώρα και κατάλαβα σε ένα λεπτό ότι είχα 199 νίκες πριν δυο εβδομάδες. Ήταν η στιγμή που χαλάρωσα και ήμουν χαρούμενος γιατί φάνηκε μια ακόμα φορά που υπάρχει ένας στενός δεσμός μεταξύ μας, με όλα τα παιδιά στην ομάδα, είτε παίζουν πολύ, είτε λίγο. Είδα παίκτες που δεν παίζουν πολύ να συμμετέχουν σε αυτό και με έκανε να χαρώ περισσότερο. Όλοι σέβονται ο ένας τον άλλον και καταλαβαίνω ότι έχουμε φτιάξει ένα δυνατό γκρουπ και μέσα από αυτή την διαδικασία μπορεί να γίνει μια ομάδα νικήτρια. Την Κυριακή κατάλαβα ότι έχουμε φτιάξει μια δυνατή και μια διαφορετική ομάδα για το υπόλοιπο της σεζόν. Αισθάνθηκα ότι η συμμετοχή αυτή ότι έχουμε φτιάξει ένα γκρουπ με συνοχή, έχουμε χτίσει κάτι και συνεχίζουμε να χτίζουμε μια ομάδα που δύσκολα θα χάνει εντός και εκτός Ελλάδας».

Το αν γνωρίζει όλο αυτό που γίνεται στην Τούμπα και αν έχει σκεφτεί ότι ίσως είναι η τελευταία χρονιά του γηπέδου και αν είναι αυτό ένα εξτρά κίνητρο: «Η Τούμπα είναι εδώ, παίζουμε εδώ ακόμα, έχουμε εδώ τον κόσμο μας που φτιάχνει πάντα μια καυτή ατμόσφαιρα. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να είναι η τελευταία χρόνια εδώ, δεν το έχω αγγίξει. Για μένα μετράει η επόμενη αναμέτρηση και το επόμενο παιχνίδι».

Την απουσία του Κωνσταντέλια και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ανήκει στις καλύτερες ομάδες σε άμυνα και επίθεση: «Αύριο είναι ένα άλλο παιχνίδι, δεν έχει σχέση με αυτά που δώσαμε μέχρι τώρα. Η Μπραν δέχτηκε κάποια περισσότερα γκολ στα τελευταία παιχνίδια της, αλλά ο Κωνσταντέλιας, όπως και κάθε άλλος, δεν γίνεται να παίξει 60 ματς στην σεζόν και πρέπει να βρούμε τρόπους να κερδίζουμε και να σκοράρουμε και χωρίς αυτόν. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε τις καταστάσεις, αν είναι ένα ματς χωρίς πολλές φάσεις και να σκοράρουμε. Όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη είναι δύσκολα και περίπλοκα, για αυτό πρέπει να δώσουμε τα πάντα, με θέληση για να κερδίσουμε. Χρειάζεται συγκέντρωση, αντίδραση και να είμαστε στην ροή του αγώνα. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και θέλουμε να συνεχίσουμε στην διοργάνωση».

Την ένταση της Τούμπας και τι να περιμένει ο κόσμος της Μπραν που θα έρθει στην Θεσσαλονίκη: «Θα δουν τι σημαίνει το κοινό του ΠΑΟΚ. Γενικά εδώ είναι κάτι σπέσιαλ η ατμόσφαιρα. Τα συναισθήματα είναι στο υψηλότερο επίπεδο εδώ στην Τούμπα. Ενδεχομένως οι Νορβηγοί να μάθουν κάτι από τους δικούς μας φιλάθλους. Μπορείτε να δείτε αύριο τι θα περιμένει την Μπραν και τους φιλάθλους της».

