Αποτελέσματα και βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής στη League Phase – Υποχώρησε 33ος ο Ολυμπιακός.

Champions League: Η PSV «σκόρπισε» τη Λίβερπουλ, η Άρσεναλ «λύγισε» την Μπάγερν
Η εντυπωσιακή Άρσεναλ έμεινε ως η μόνη ομάδα με το απόλυτο στη League Phase του Champions League. Η ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής, βρήκε τους «κανονιέρηδες» να επικρατούν 3-1 της Μπάγερν Μονάχου.

Το αποτέλεσμα της βραδιάς, σαφώς ανήκει στην PSV Αϊντχόφεν. Οι Ολλανδοί ήταν σαρωτικοί στο Λίβερπουλ, με τους «reds» να μοιάζουν ανήμποροι να συνέλθουν απ’ το αγωνιστικό τους τέλμα. Έτσι η PSV επικράτησε 4-1 στο «Άνφιλντ», βυθίζοντας ακόμη περισσότερο την πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Εντυπωσιακή η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 5-3 της Τότεναμ, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε 3-0 της Κλαμπ Μπριζ. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο των «λιονταριών», σε αντίθεση με τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος ήταν στο αρχικό σχήμα των Βέλγων. Τέλος, η Αταλάντα έκανε… περίπατο στη Φρανκφούρτη επικρατώντας 3-0 της Άιντραχτ.

CHAMPIONS LEAGUE – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άγιαξ (Ολλανδία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-2

(6' Νταλ, 89' Μπαρέιρο)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 0-1

(57' Πρόμις)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-2

(23' Γκριμάλντο, 54' Σικ)

Τσέλσι (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-0

(27' αυτ. Κουντέ, 55' Εστεβάο, 75' Ντέλαπ)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 4-0

(45'+2, 54' Γκιρασί, 58' Αντεγέμι, 90'+5 Σβένσον)

Νάπολι (Ιταλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-0

(56' Χόιλουντ, 72' Γιάνκοβιτς)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 0-0

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 2-3

(27' Μπλόμπεργκ, 87' πέν. Φετ - 48' Οπέντα, 59' ΜακΚένι, 90'+1 Ντέιβιντ)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 2-1

(46',50' Ομπαμεγιάνγκ - 6' Μπαρνς)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 3-2

(26' Ντάντασον, 59' πέν. Λάρσον, 73' Ρόμπερτ - 81' Σατπάεφ, 90' Μπάιμπεκ)

Πάφος (Κύπρος)-Μονακό (Γαλλία) 2-2

(18' Νταβίντ Λουίζ, 88' Σάνγιτς - 5' Μιναμίνο, 26' Μπαλογκάν)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 5-3

(45',53',77'πεν. Βιτίνια, 59' Ρουίθ, 65' Πάτσο - 35' Ριτσάρλισον, 50',72' Κολό Μουανί)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-4

(16' Σομποσλάι - 6' πέν. Πέρισιτς, 56' Τιλ, 73', 90'+1 Ντριους)

Άρσεναλ (Αγγλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 3-1

(22' Τίμπερ, 69' Μαντουέκε, 76' Μαρτινέλι - 32' Καρλ)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ίντερ (Ιταλία) 2-1

(9' Άλβαρες, 90'+3 Χιμένες - 54' Ζιελίνσκι)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 0-3

(60' Λούκμαν, 62' Έντερσον, 65' Ντε Κετελάρε)

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 3-0

(24' Κουέντα, 31' Σουάρες, 70' Τρινκάο)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-4

(8' Τσικίνιο, 50' Ταρέμι, 81' Ελ Κααμπί - 22',24',29',60' Μπαπέ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

    1. Αρσεναλ 15
    2. Παρί Σεν Ζερμέν 12
    3. Μπάγερν 12
    4. Ίντερ 12
    5. Ρεάλ Μαδρίτης 12
    6. Ντόρτμουντ 10
    7. Τσέλσι 10
    8. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 10
    9. Μάντσεστερ Σίτι 10
    10. Αταλάντα 10
    11. Νιούκαστλ 9
    12. Ατλέτικο Μαδρίτης 9
    13. Λίβερπουλ 9
    14. Γαλατασαράι 9
    15. Αϊντχόφεν 8
    16. Τότεναμ 8
    17. Λεβερκούζεν 8
    18. Μπαρτσελόνα 7
    19. Καραμπάγκ 7
    20. Νάπολι 7
    21. Μαρσέιγ 6
    22. Γιουβέντους 6
    23. Μονακό 6
    24. Πάφος 6
    25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6
    26. Μπριζ 4
    27. Αθλέτικ Μπιλμπάο 4
    28. Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 4
    29. Κοπεγχάγη 4
    30. Μπενφίκα 3
    31. Σλάβια Πράγας 3
    32. Μπόντο Γκλιμτ 2
    33. Ολυμπιακός 2
    34. Βιγιαρεάλ 1
    35. Καϊράτ 1
    36. Αγιαξ 0

