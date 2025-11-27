Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Οι σκέψεις Βανόλι και Νίκολιτς για την κρίσιμη «μάχη» - Η ώρα και τα κανάλια

Η ΑΕΚ δίνει το δυσκολότερο παιχνίδι της στη League Phase του Conference League, καθώς αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» για την 4η αγωνιστική.

Μάρκο Νίκολιτς
Τα πλάνα του Σέρβου για την ενδεκάδα της ΑΕΚ
Μετά την ήττα από την Τσέλιε και την απώλεια βαθμών απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς, η Ένωση δεν έχει περιθώρια. Χρειάζεται τουλάχιστον την ισοπαλία στην Τοσκάνη ώστε να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης και να φτάσει στο φινάλε με αυξημένες πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα, που δίνει απ’ ευθείας εισιτήριο στους «16».

Η Φιορεντίνα σε κρίση, αλλά πάντα επικίνδυνη

Οι «βιόλα» βρίσκονται σε μία από τις πιο περίεργες και δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών. Μετά το κακό ξεκίνημα στη Serie A, παραμένουν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και φτάνουν στο ματς της Πέμπτης με νέο προπονητή στον πάγκο. Ο Πάολο Βανόλι έκανε το ντεμπούτο του στην ισοπαλία με τη Γιουβέντους και απέναντι στην ΑΕΚ θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Ιταλός τεχνικός γνωρίζει καλά τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς οι δυο τους είχαν βρεθεί αντιμέτωποι στο ρωσικό πρωτάθλημα, όταν ο Σέρβος ήταν στη Λοκομοτίβ Μόσχας και ο Βανόλι στη Σπαρτάκ. Στα πρώτα δείγματα γραφής του στη Φιορεντίνα, δείχνει πως δεν σκοπεύει να αλλάξει την τριάδα στα μετόπισθεν, αναμένεται δηλαδή διάταξη 3-5-2, ενώ μία από τις αλλαγές του θα αφορά τη μη χρησιμοποίηση του Κεν στην κορυφή της επίθεσης.

Τα «φτερά» της Φιορεντίνας… κομμένα

Ο Βανόλι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στα άκρα της άμυνας, καθώς δεν έχει στη διάθεσή του τους δύο βασικούς ακραίους αμυντικούς. Ο Ντοντό παραμένει εκτός με τραυματισμό, ενώ ούτε ο Ρόμπιν Γκόζενς κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Εκτός παραμένει και ο Κριστιάν Κουαμέ, ενώ ο Πίκολι δύσκολα θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ως βασικός, πιθανότερο ως λύση από τον πάγκο.

Η πιθανή ενδεκάδα των «βιόλα»

Ο Ντε Χέα θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Πάμπλο Μάρι, Ματία Βίτι και Πιέτρο Κομούτσο να συνθέτουν την τριάδα στην άμυνα. Φορτίνι και Παρίσι θα καλύψουν τα άκρα, ενώ στον άξονα θα κινούνται οι Μαντραγκόρα, Νικολούσι-Καβίλια και Σερ Εντούρ. Στην επίθεση, το δίδυμο Γκούντμουντσον, Τζέκο θα επιχειρήσει να βρει λύσεις στο σκοράρισμα.

Η ΑΕΚ με πίεση για αποτέλεσμα

Η Ένωση ταξίδεψε στην Τοσκάνη με επίγνωση της δυσκολίας, αλλά και με στήριξη. Οι φίλοι της ΑΕΚ εξάντλησαν τα εισιτήρια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και έχουν ήδη δώσει «παρών» στην Ιταλία, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής στο κέντρο της Φλωρεντίας, ακόμα και όσοι δεν έχουν εισιτήριο για το γήπεδο.

Aγωνιστικά, οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν πως χρειάζονται καλύτερη αποτελεσματικότητα και αξιοποίηση των ευκαιριών τους. Ο Νίκολιτς έχει τονίσει ότι απαιτείται από όλους απόδοση στο 100%. Στα προβλήματα απουσιών προστίθενται οι Ελίασον, Κουτέσα και Πιερό, ενώ εκτός λίστας είναι οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης. Ο Ζίνι επέστρεψε στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Λιούμπιτσιτς και έχει καλές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός.

Πώς αναμένεται να παραταχθεί η ΑΕΚ

Ο Στρακόσα θα βρίσκεται στο τέρμα, με τους Ρέλβας και Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας και τον Ρότα δεξιά. Στα αριστερά, ο Πήλιος ενδέχεται να πάρει φανέλα βασικού αντί του Πενράις. Αν ο Νίκολιτς επιλέξει διάταξη 4-4-2 με ρόμβο, ο Γκρούγιτς θα είναι κόφτης, με Πινέδα και Περέιρα ως εσωτερικούς μέσους και τον Μαρίν σε ρόλο επιτελικού. Στην επίθεση, οι Ζίνι και Κοϊτά αποτελούν το επικρατέστερο δίδυμο. Αν επιλεγεί διάταξη με ακραίους, τότε Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς είναι τα φαβορί για τις πτέρυγες, με τους Πινέδα και Μαρίν να θεωρούνται σίγουροι στην ενδεκάδα.

Η σέντρα στον αγώνα Φιορεντίνα - ΑΕΚ είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (27/11) στις 22:00. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 5 και τον ANT1.

