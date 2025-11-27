Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και την Εθνική

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27/11).

Πλούσιο το μενού της ημέρας
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στις «μάχες» των ευρωπαϊκών Κυπέλλων πέφτουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» και ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχονται τις Στουρμ Γκρατς και Μπραν, αντίστοιχα για το Europa League. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από τα κανάλια της Cosmote TV.

Διπλή θα είναι η μετάδοση του αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, καθώς θα ξεκινήσει στις 22:00 με τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 5HD να κάνουν την κάλυψη.

Παράλληλα, στις 18:30 ξεκινά τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Mundobasket η Εθνική Ελλάδας, καθώς θα αντιμετωπίσει στη Θεσσαλονίκη την Ρουμανία, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

18:00

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Show 2025 -26

Ποδόσφαιρο

18:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Ρουμανία

Προκριματικοί Mundobasket

19:45

COSMOTE SPORT 9 HD

Ομόνοια - Ντινάμο Κιέβου

UEFA Conference League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 8 HD

Φέγενορντ – Σέλτικ

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Ρόμα – Μίντιλαντ

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 6 HD

Πόρτο – Νις

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

ΠΑΟΚ – Μπραν

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26

Εκπομπή

19:45

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Show Greek Edition 2025-26

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD, ANT1

Φιορεντίνα – ΑΕΚ

UEFA Conference League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Μπέτις – Ουτρέχτη

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Στρασβούργο - Κρίσταλ Πάλας

UEFA Conference League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρέιντζερς – Μπράγκα

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Show Greek Edition 2025-26

Εκπομπή

00:00

ANT1

The Football Show

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Show 2025 -26

Ποδόσφαιρο

