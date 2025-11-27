Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και την Εθνική
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27/11).
Στις «μάχες» των ευρωπαϊκών Κυπέλλων πέφτουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» και ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχονται τις Στουρμ Γκρατς και Μπραν, αντίστοιχα για το Europa League. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από τα κανάλια της Cosmote TV.
Διπλή θα είναι η μετάδοση του αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, καθώς θα ξεκινήσει στις 22:00 με τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 5HD να κάνουν την κάλυψη.
Παράλληλα, στις 18:30 ξεκινά τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Mundobasket η Εθνική Ελλάδας, καθώς θα αντιμετωπίσει στη Θεσσαλονίκη την Ρουμανία, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
18:00
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Show 2025 -26
Ποδόσφαιρο
18:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ελλάδα – Ρουμανία
Προκριματικοί Mundobasket
19:45
COSMOTE SPORT 9 HD
Ομόνοια - Ντινάμο Κιέβου
UEFA Conference League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 8 HD
Φέγενορντ – Σέλτικ
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Ρόμα – Μίντιλαντ
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 6 HD
Πόρτο – Νις
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
ΠΑΟΚ – Μπραν
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26
Εκπομπή
19:45
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Show Greek Edition 2025-26
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD, ANT1
Φιορεντίνα – ΑΕΚ
UEFA Conference League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Μπέτις – Ουτρέχτη
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Στρασβούργο - Κρίσταλ Πάλας
UEFA Conference League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρέιντζερς – Μπράγκα
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Show Greek Edition 2025-26
Εκπομπή
00:00
ANT1
The Football Show
Εκπομπή
00:05
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Show 2025 -26
Ποδόσφαιρο