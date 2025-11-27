Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και την Εθνική

Στις «μάχες» των ευρωπαϊκών Κυπέλλων πέφτουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» και ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχονται τις Στουρμ Γκρατς και Μπραν, αντίστοιχα για το Europa League. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από τα κανάλια της Cosmote TV.

Διπλή θα είναι η μετάδοση του αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, καθώς θα ξεκινήσει στις 22:00 με τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 5HD να κάνουν την κάλυψη.

Παράλληλα, στις 18:30 ξεκινά τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Mundobasket η Εθνική Ελλάδας, καθώς θα αντιμετωπίσει στη Θεσσαλονίκη την Ρουμανία, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show 2025 -26 Ποδόσφαιρο 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ρουμανία Προκριματικοί Mundobasket 19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια - Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φέγενορντ – Σέλτικ UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Μίντιλαντ UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Νις UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπραν UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26 Εκπομπή 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show Greek Edition 2025-26 Εκπομπή 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD, ANT1 Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπέτις – Ουτρέχτη UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στρασβούργο - Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Μπράγκα UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26 Εκπομπή 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show Greek Edition 2025-26 Εκπομπή 00:00 ANT1 The Football Show Εκπομπή 00:05 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show 2025 -26 Ποδόσφαιρο

