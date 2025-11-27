ΠΑΟΚ – Μπραν: Βασικός ο Μπιάνκο, ενδεκαδάτος και ο Ιβανούσετς

Νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο μεγάλο στόχο της 8άδας, θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν. Ο «δικέφαλος» απέναντι στους Νορβηγούς θέλει να δείξει τη γνωστή ορμητικότητα που έχει στην έδρα του, για ένα αποφασιστικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου που δεν έχει τον Κωνσταντέλια στην διάθεσή του, ξεκινά με τον Μπιάνκο και τον Ιβανούσετς στην ενδεκάδα.

Ο Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Κένι, Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, με τους Μιχαηλίδη και Κεντζιόρα στόπερ. Μεϊτέ και Μπιάνκο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Ιβανούσετς θα έχει ρόλο οργανωτή, με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κορυφή στην επίθεση ο Γιακουμάκης.