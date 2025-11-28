Φεύγει από το Μεξικό ο Σέρχιο Ράμος που θέλει να παίξει στο Μουντιάλ!

Η καριέρα του Σέρχιο Ράμος είναι στη δύση της. Ο έμπειρος Ισπανός αμυντικός, στις αρχές του 2025 αποφάσισε να αγωνιστεί εκτός Ευρώπης. Πηγαίνοντας στο Μεξικό και τη Μοντερέι. Με συμβόλαιο διάρκειας μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η παραμονή του στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, πάντως, δε θα ανανεωθεί. Όπως αναφέρει η «AS», ο παλιός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Όπως τονίζουν τα ρεπορτάζ, δεν έχει προσαρμοστεί στη ζωή στο Μεξικό, αλλά κυρίως έχει την ελπίδα πως ίσως κερδίσει μια θέση στην Εθνική Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Όντας στα 39 του χρόνια πλέον, επιθυμεί να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για να αγωνιστεί σε ένα ακόμη Μουντιάλ με τη «φούρια ρόχα».