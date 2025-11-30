Super League Βαθμολογία: «Μάχη» για τρεις μετά το ντέρμπι, έμεινε στο -13 ο Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τη Λεωφόρο και ουσιαστικά διαμόρφωσε μια κατάσταση που δύσκολα θα αλλάξει στην κορυφή. Δηλαδή «μάχη» για τον τίτλο ανάμεσα σε τρεις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα αυτή βρίσκεται στο -13 από την πρώτη θέση και στο -10 από την τρίτη, έχοντας ένα ματς λιγότερο.

Οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν την απόσταση της μίας νίκης από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος ανέβηκε στους 31 βαθμούς με το δύσκολο «διπλό» που πήρε στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Στο -2 από την κορυφή διατηρήθηκε ο ΠΑΟΚ, με την δική του τεράστια επικράτηση στην έδρα του Λεβαδειακού, με γκολ του Γιακουμάκη στο 90’ και με δέκα παίκτες στο γήπεδο.

Έτσι, οι «δικέφαλοι» και οι «ερυθρόλευκοι» είναι σα να… τρέχουν δικό τους πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, με τους υπόλοιπους να είναι πιο πίσω. Τέταρτη θέση μοιράζονται με 21 βαθμούς Λεβαδειακός και Βόλος, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στους 18 και ο Άρης στους 16.

SUPER LEAGUE – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Άρης – ΑΕΛ 2-1

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Asteras Aktor 0-1

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 31

2. Π.Α.Ο.Κ. 29

3. Α.Ε.Κ. 28

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 (11αγ.)

7. ΑΡΗΣ 16

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 15

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

10. ASTERAS AKTOR 11

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

12. Ο.Φ.Η. 9 (11αγ.)

13. ΑΕΛ NOVIBET 7

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ

20:30 Βόλος – Κηφισιά

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – Λεβαδειακός

17:30 ΑΕΛ – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – Άρης

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου